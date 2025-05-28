Bayraktar Kızılelma позиционируют как малозаметный палубный БпЛА.

Турецкий беспилотный истребитель Bayraktar Kızılelma успешно прошел испытания "агрессивным" маневрированием с использованием взлета с форсажем. Об этом сообщает компания Baykar, которая выступает разработчиком БпЛА.

Турецкая компания обнародовала эффектное видео, демонстрирующее последние достижения Kızılelma. Как в свою очередь сообщает Clash Report, речь идет о четвертом прототипе летательного аппарата. Информация о его испытаниях была обнародована в мае.

Известно, что он оснащен двигателем АI-322Ф от украинского ГП "Ивченко-Прогресс" (первые прототипы должны были быть оснащены двигателями АИ-25ТЛТ).

Турция также рассматривает альтернативные варианты силовой установки. Так, в марте прошлого года был успешно протестирован турбореактивный двигатель от турецкой Kale Group - TEI-TF6000.

Bayraktar Kızılelma - справка УНИАН

Свой первый полет Kızılelma выполнил в декабре 2022 года, а уже летом прошлого года Турция сообщила о готовности к серийному производству.

Kızılelma позиционируют в качестве малозаметного палубного БпЛА. Он имеет максимальную взлетную массу около 6000 кг, в том числе более 1500 кг приходится на полезную нагрузку.

Серийный аппарат сможет нести ракеты класса "воздух-поверхность" и ракеты класса "воздух-воздух". Также возможно использование бомб. Максимальная скорость Kızılelma составляет 1100 км/ч.

Вас также могут заинтересовать новости: