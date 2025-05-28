Он отметил, что Украина использует различные средства для сбивания дронов - не только самолеты, но и дроны перехватчики.

Президент Украины Владимир Зеленский не думает, что россияне действительно способны нарастить обстрелы "Шахедами" до 1000 дронов в сутки, однако Украина готова к такому развитию событий. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Он отметил, что россияне пытаются нарастить производство до 300-350 дронов в сутки, и это для них реальный результат, однако планов по производству 500 дронов в сутки они сейчас достичь не способны.

"Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", - отметил президент.

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Он отметил, что Украина использует различные средства для сбивания дронов - не только самолеты, но и дроны перехватчики:

"Мы понимаем, какое количество "Миражи", F-16 способны сбить за один вылет и сколько мы можем их одновременно использовать в воздухе. Также мы продвигаемся в направлении перехватчиков "дрон-дрон"... Это была проблема с "шахедами", которые они запускали на такой высоте, что мобильные огневые группы не могут сбивать. Мы нашли этот ответ в дронах-перехватчиках".

Он также отметил, что Украина в свою очередь также недавно нанесла одновременный удар на фронте 400 маленькими дронами, в результате было уничтожено более 40 единиц вражеской техники, и украинские военные способны продемонстрировать "в разы больше, чем эта операция".

Также президент добавил, что Украине тоже нужно иметь тысячу дронов, вопрос лишь в производственных возможностях.

"Кстати, дальнобойных дронов, которые сложные, - мы можем применять 100 в сутки. Это говорит о том, что "русские" начнут чувствовать все это, если партнеры нам помогут. И будет у нас так же, как у "русских", 300-500 в сутки, - мы очень близки к этому. То есть вопрос уже не в производственных возможностях. Главное, что у нас это получилось. Вопрос финансовый", - отметил он.

Россия наращивает масштабы ударов

Ранее издание The Economist писало, что россияне хотят производить по 500 "Шахедов" в день. В издании предупредили, что если россияне добьются своей цели, то удары по Украине 1000 дронами одновременно могут стать реальностью.

В то же время начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отметил, что хотя такого сценария исключать нельзя, однако Россия не сможет бесконечно производить "Шахеды" в таком количестве, поскольку это требует огромных денег.

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