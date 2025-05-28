Для Украины важно понимать, в каком формате она будет представлена на саммите НАТО в Гааге, потому что звучит очень много разных сигналов.

Относительно возможности участия Украины в саммите Организации Североатлантического договора есть очень много разных сигналов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

Он рассказал, что на саммит G7 его пригласил премьер-министр Канады Марк Карни, и он собирается там присутствовать.

"Что касается ЕС (саммит лидеров Евросоюза состоится 26-27 июня - УНИАН), я думаю, там также буду в том или ином формате, у нас там нет никаких таких вызовов. Что касается НАТО, то Рютте мне сказал, что они бы очень хотели, чтобы Украина была. А Украине очень важно понимать, в каком формате она может быть представлена. Различных сигналов по НАТО очень много", - сообщил Зеленский.

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Участие Украины в международных саммитах

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит лидеров "Большой семерки". Саммит состоится 15-17 июня 2025 года в канадской провинции Альберта.

Саммит НАТО состоится 24-25 июня в Гааге (Нидерланды). По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, Зеленский приглашен на саммит Альянса. В то же время ранее сообщалось, что США выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Саммит лидеров Евросоюза состоится 26-27 июня в Брюсселе (Бельгия).

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