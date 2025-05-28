Отправить свою фотографию на орбиту может любой желающий.

Бывший инженер NASA и популярный блогер Марк Робер запустил бесплатный сервис, который позволяет сделать настоящую фотографию себя из космоса.

Всё просто: загружаете селфи на сайт space.crunchlabs.com, и ваше фото отображается на экране, установленном на борту спутника Sat Gus. Затем спутник делает снимок с орбиты, на котором видно Землю на фоне и, конечно, вашу фотографию. Обработанные снимки приходят на почту, указанную при загрузке.

Sat Gus вышел на орбиту 14 января этого года с ракеты Falcon 9 в рамках миссии Transporter-12. Он летает на высоте около 600 км и за сутки способен сделать до 1000 таких фото из космоса. На его борту закреплёны 2 смартфона Google Pixel в кожухе против космической радиации, 2 камеры, солнечные панели и аккумуляторы.

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Интересная фишка: когда спутник пролетает над вашим городом, вы получаете уведомление. Тогда можно выйти на улицу и, условно говоря, попасть в кадр дважды: на орбите и на Земле.

Ранее мы рассказывали, что NASA подобралась ближе к решению загадки, чем обратная сторона Луны отличается от видимой нам. Ученым удалось лучше исследовать структуру спутника Земли.

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