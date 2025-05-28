Он отметил, что некоторые вопросы невозможно обсуждать без участия США или ЕС.

Украинская сторона готова к встречам с россиянами в любом формате, в том числе и к переговорам на уровне лидеров в формате трехсторонней встречи - президент Украины Владимир Зеленский - российский лидер Владимир Путин - президент США Дональд Трамп. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами, которая состоялась 27 мая.

"Я думаю, что одна встреча точно будет техническая. Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп-Путин-я, и мы готовы к формату Трамп-Путин, Трамп-Зеленский и потом втроем", - сказал президент.

Он напомнил, что в Саудовской Аравии американцы отдельно встречались с украинцами и с россиянами, а затем состоялась отдельная встреча украинцев и россиян в Стамбуле, то есть Украина согласна на любой формат, а также на любую предложенную площадку.

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"Мы готовы к технической встрече в Ватикане, Швейцарии или где скажут, предложат. А также мы готовы и к встрече на уровне лидеров. Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч на уровне лидеров - мы готовы без технической встречи встречаться сразу на уровне лидеров. Если Путину не комфортна двусторонняя встреча, или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча - мне все равно. Я готов к любому формату", - подчеркнул президент.

Он также отметил, что не видит большой проблемы в форматах, однако есть вещи, которые зависят не только от Украины и России. В частности, если речь идет о прекращении огня, то важна именно трехсторонняя встреча Америка, Россия, Украина, поскольку кто-то должен контролировать это соглашение:

"Мы доверяем США, их военным разведкам. Мы считаем, что они хороши в этом. Если "русские" за - тогда важна встреча с президентом Трампом. Мы можем говорить о том, кто будет контролировать, кто как будет отвечать за нарушение прекращения огня".

Если встреча будет касаться гарантий безопасности, то, отметил Зеленский, он хотел бы, чтобы на ней присутствовали европейцы.

"Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием... Нужны ли они в том или ином виде на такую встречу? Да. На уровне лидеров? Я не знаю, в каком формате. Поэтому я и говорю, что мы готовы к любым форматам - зависит от адженды и от вопросов. Я не могу проговаривать с Путиным вопрос экономических гарантий безопасности для нас. А это Европейский Союз. Например, членство в Европейском Союзе. Я буду это проговаривать с теми, от кого это зависит. Это точно не зависит от "русских". Это зависит от ЕС", - отметил президент.

В то же время, есть некоторые вещи, которые Украина могла бы проговорить в двустороннем формате с россиянами, поэтому, еще раз подчеркнул Зеленский, любой формат приемлем, и Украина к любому формату готова.

Встреча Путина и Зеленского

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Украина уже предоставила США перечень условий для достижения мира и сейчас Америка ожидает от России соответствующего меморандума. По его словам, как только США получат такой документ от российской стороны, то удастся организовать встречу Украины и РФ по мирным переговорам. Келлог добавил, что, вероятно, такая встреча состоится в Женеве (Швейцария).

"Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", - пояснил спецпосланник президента США.

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