Сейчас более приоритетным направлением для России остается Донецкая область, считает Денис Попович.

Пока еще рано говорить о том, что россияне планируют перенести основное направление удара на север Украины. Такое мнение в эфире Radio NV высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Имею в виду создание буферной зоны в Харьковской, Сумской областях. Поскольку, как говорят люди, которые воюют на Покровском направлении, вблизи Торецка, там ситуация не свидетельствует об уменьшении усилий. Там скорее наоборот, враг продолжает давить и наступать. Прежде всего с запада Покровска в сторону Днепропетровской области. Пытается резать логистику между Покровском и Константиновкой, наступая от дороги", - сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас РФ бросает значительные силы в Донецкую область, чтобы окружить Покровск и Константиновку. И хотя Путин дал прямое задание создать буферную зону на севере Украины - Россия не может наступать одновременно на нескольких направлениях.

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"Для этого нет у них возможности. Какое-то направление он для себя выберет и будет там давить. В пульсирующем режиме, создавая давление на других направлениях, чтобы мы не перебрасывали резервы. И я продолжаю думать, что это будет Донецкая область", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о планах РФ относительно летнего наступления рассказывал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, враг планирует сделать все, чтобы добраться до Днепропетровской области. Также россияне хотят захватить Покровск и Константиновку. Кроме того, добавил президент, враг планирует создать 10-километровую буферную зону на Сумщине.

Издание The Washington Post подтверждает намерения Кремля начать массированное наступление в Донецкой области. Также они добавляют, что Россия планирует проводить менее масштабные наступательные действия на Сумщине и Харьковщине.

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