С 1 июля меняется стандарт напряжения с 220 на 230 Вольт.

Бытовая техника и электроника, которая есть у украинцев, не заметит официальную смену стандарта напряжения с 220 на 230 вольт, но дорогие для потребителя гаджеты можно дополнительно защитить от потенциальных проблем в энергосети, подключая их через стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он отметил, что решение о переходе на стандарт в 230 Вольт было принято еще в 2014 году и сейчас лишь формализуется то, что уже есть на практике.

"Поэтому все, что нужно было сделать, и так было сделано в течение этого времени. Если посмотреть на шильдики (таблички на приборе, на которых размещена информация о нем, - УНИАН) любого прибора, то на них будет записано 220-240 или 220-230. Это подтверждает, что любой прибор на это нормативное напряжение рассчитан", - пояснил Рябцев.

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Он напомнил, что реальное напряжение, согласно нормативам, может отличаться от номинального на плюс-минус 10%.

"Если говорить о реальном напряжении, а не номинальном, то оно меняется от нормативного на плюс-минус 10%, то есть было 220 плюс-минус 10%, а сейчас 230 плюс-минус 10%. Обычно это в пределах от 210 Вольт до 240 Вольт. Те, кто приобрел стабилизатор напряжения, могут посмотреть, что там в окошке отображается. Это может быть и 212 Вольт, а может быть и 242 Вольта. Это (решение НКРЭКУ о переходе на стандарт 230 Вольт) просто фиксация того положения дел, которое уже и так сейчас есть", - отметил эксперт.

По его словам, не стоит беспокоиться из-за изменения стандарта напряжения и владельцам электроприборов и бытовой техники 1980-90 годов выпуска.

"На самом деле 220 Вольт у нас появилось не так давно. Я помню времена, когда это было не везде. В начале 80-х годов в селах и поселках были линии, где не работала, например, бритва",- рассказал Рябцев.

Эксперт советует стиральные машины, кондиционеры, бойлеры и другие мощные бытовые энергоприборы подключать к отдельным розеткам с автоматическим выключателями, учитывая возможные изменения характеристик тока. Дополнительно защитить дорогую сердцу технику от проблем в электросети можно, подключив её к розетке через стабилизатор напряжения или источник бесперебойного питания.

"Если говорить об обычных приборах, то следует учитывать мощность, на которую рассчитана розетка. То есть, если написано, например 1,1 кВт (максимальная мощность приборов, которые можно подключить, - УНИАН), а вы туда грузите 10 чайников, то будет срабатывать автоматическая защита. А есть умельцы, которые ее отключают, тогда это прямой путь к пожару", - добавил эксперт.

Энергосистема Украины - главные новости

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение об официальном изменении стандарта напряжения в электросети с 220 на 230 Вольт.

Несмотря на изменения стандартов напряжения, Украина имеет все шансы пройти лето без отключений электроэнергии, если РФ не будет обстреливать энергетические объекты.

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