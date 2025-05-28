В этом месяце объем импорта достигнет рекордных 2,196 миллиона баррелей в день.

В сложной цепочке поставок российской нефти в Индию появились танкеры, находящиеся под санкциями США. Это ставит под сомнение позицию страны по отношению к российским поставкам, когда импорт достиг рекордного уровня.

Издание Bloomberg пишет, что на прошлой неделе около 1 миллиона баррелей нефти марки Sokol с Дальнего Востока России доставили на НПЗ в Индии. Половину этого объема дважды перегружали с судна на судно, в этой схеме участвовал санкционный танкер. Другие суда, находящиеся в "черном списке" США, передали грузы Sokol с доставкой в следующем месяце.

Нефтетрейдеры следят за закупками Индии, которая стала крупнейшим импортером российской морской нефти после вторжения РФ в Украину, а также за усилиями США по сдерживанию этих поставок. Ограничения Запада направлены на то, чтобы сохранить поток нефти и избежать резкого скачка цен, но при этом ограничить выгоду Москвы.

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В конце марта судно "Виктор Титов", которое в январе попало под санкции Министерства финансов США, забрало около 500 000 баррелей Sokol с российского терминала Де-Кастри. Проследовав в бухту Находка в районе российского города Козьмино, "Виктор Титов" через неделю совершил перегрузку с судна на судно Night Glory.

Затем это судно направилось в воды Малайзии, где передало груз на суэцмакс "Корделия Мун", который в конце мая разгрузился на НПЗ Джамнагар на западе Индии. Судно Night Glory и Cordelia Moon находятся под санкциями Великобритании, но не США.

По данным Kpler, в торговле участвовали и другие санкционные танкеры, в том числе "Капитан Костичев" и "Виктор Конецкий". Первое судно погрузило 699 000 баррелей Sokol с "Сахалина-1" в конце апреля и перегрузил его на "Монте-1", который должен разгрузиться в Джамнагаре в начале июня. В середине мая "Виктор Конецкий" перегрузился на судно Night Glory в бухте Находка.

В этом месяце объем импорта достигнет рекордных 2,196 миллиона баррелей в день, поскольку новые танкеры присоединились к торговле после январской волны санкций США.

Поставки российской нефти в Индию - последние новости

Издание Bloomberg писало, что согласно данным Kpler, в апреле импорт российской нефти в Индию достигнет 2,15 миллиона баррелей в день, что должно было стать самым большим объемом за месяц с мая 2023 года.

Позже издание Reuters сообщило, что продажи российской нефти в Индию в мае достигнут почти 1,8 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем за последние 10 месяцев.

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