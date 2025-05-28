В ОТГ "Харьков" отметили, что информация в медиа не соответствует действительности.

Информация иностранных медиа о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе с целью наступления на Харьков не соответствует действительности. Об этом проинформировала Оперативно-тактическая группировка (ОТГ) "Харьков" в Telegram.

"Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на "западных аналитиков" сообщили, что армия Российской Федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг якобы перебросил из Курщины к украинской границе, граничащей с Харьковской областью, 50-тысячную группировку войск", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Харьков" отметили, что эта информация не соответствует действительности.

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"Призываем представителей как отечественных, так и зарубежных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины", - отметили в ОТГ.

50-тысячное российское войско возле Харькова: что известно

Как сообщал УНИАН, на днях издание Sky News сообщило, что войска РФ скапливаются у северной границы Украины вблизи Харькова. По мнению аналитиков, после вытеснения украинских войск из Курской области, российские подразделения численностью до 50 тысяч человек сосредоточились сразу за границей с Харьковщиной.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что информация о переброске Россией 50 тысяч военных на Харьковское направление соответствует действительности, но о наступлении на Харьков речь пока не идет. По его словам, определенное перемещение российских резервов действительно происходит - речь идет о сосредоточении сил в Белгородской области, но не о полноценной подготовке к масштабному наступлению на Харьков.

"О наступлении на Харьков - преувеличено. Недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничье", - отметил Коваленко.

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