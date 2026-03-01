Днем до +13: синоптик сообщила, где в понедельник в Украине будет теплее всего

2 марта в большинстве областей будет без существенных осадков.

В понедельник, 2 марта, погода в Украине особо не изменится: в большинстве областей будет без существенных осадков, небольшой дождь возможен разве что на западе и в Винницкой области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью ожидается от 2 мороза до 2 тепла. Днем теплее всего будет в южной части Украины - +9...+13 градусов.

"Немного посвежеет по сравнению с сегодняшним днем в западных областях, ожидается завтра +4...+9 градусов. В восточных областях - от +6 в Харьковской области через +7 в Луганской области до +10 в Донецкой области", - отметила Диденко.

Согласно ее данным, в центральной части ожидается +6...+10 градусов, на севере - +3...+6 градусов. В Киеве в понедельник осадков не ожидается, температура ночью будет около нуля, днем - до +5 градусов.

Погода в Украине в марте

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич дал неутешительный прогноз на март. По его словам, начало месяца будет теплее, чем обычно, возможны дожди и мокрый снег. С 9 по 13 марта ожидается похолодание. Особенно холодно будет на севере и востоке - ночью температура здесь опускаться до -10°...-13°, а днем будет около 0°.

В дальнейшем, до 17-19 марта, температура будет постепенно расти, особенно на западе и юге страны. Вместе с потеплением в Украину придут дожди, иногда с мокрым снегом. А уже в третьей декаде марта начнется постепенное повышение температуры до устойчивых показателей выше 0°. Теплее всего, по словам Кибальчича, будет на крайнем западе и юге Украины.

