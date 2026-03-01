Из-за войны с Ираном Украина может испытать перебои с поставками ракет для ПВО, - эксперт

Это будет зависеть от того, как долго Иран будет иметь возможность осуществлять соответствующие ракетные атаки на американские базы.

Уже в ближайшие недели Украина может испытать первые перебои с поставками ракет для противовоздушной обороны (ПВО) из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире "Киев24".

"Если говорить о потребностях Украины, то мы видим, что потребности всегда выше, чем количество, которое передается, то есть мы говорим о работе в условиях постоянного дефицита", - сказал он.

Если говорить о поставках для защиты соответствующих стран от ударов Ирана, то, по его словам, это будет зависеть от того, как долго Иран будет иметь возможность осуществлять соответствующие ракетные атаки на американские базы.

Видео дня

"Чем дольше это будет происходить, тем действительно потребность в таких противоракетных системах будет расти, и в какой-то момент может даже произойти определенная остановка поставок, к сожалению. Если мы говорим о потребности Украины, то точная информация о количестве передаваемых ракет, на какое время их хватает, не предоставляется, она является закрытой. Но обычно, если говорить о рисках поставок, то мы можем почувствовать первые перебои с поставками в ближайшие недели", - отметил Долинце.

Ситуация в Иране - что известно

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки по приказу президента Дональда Трампа начали против Ирана операцию под названием "Эпическая ярость".

Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что речь идет о "самой смертоносной, сложной и точной воздушной операции в истории". По его словам, армия США получила полную свободу действий.

Гегсет подчеркнул, что в Вашингтоне не будут терпеть "мощные ракеты, нацеленные на американский народ". По его словам, это оружие будет уничтожено, вместе с иранским производством ракет. Такая же судьба ждет иранский флот.

Вас также могут заинтересовать новости: