Россияне ожесточенно сражаются за железнодорожную станцию: Волошин рассказал о боях под Гуляйполем

Гуляйпольское направление в Силах обороны Юга назвали самым горячим.

Гуляйпольское направление - самое горячее, враг ожесточенно сражается за железнодорожную станцию Гуляйполя. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире канала Киев24.

"Гуляйпольское направление - самое горячее, и участок, где расположена железнодорожная станция Гуляйполе, небольшой такой поселок. Там за него враг сражается довольно, скажем, ожесточенно, пытается взять его под контроль", - сказал он.

Кроме того, по словам Волошина, к югу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Доброполье, Прилуки, Варваровка, противник также пытается прорваться, но прорывается он, как говорят, только словами российских пропагандистов.

Видео дня

Он также опроверг заявления оккупантов и отметил, что, в частности, населенный пункт Горькое остается под нашим контролем.

"Хочу опровергнуть эту информацию, потому что до Горкого противникам еще идти и идти. То есть населенный пункт Горке под нашим контролем и даже восстанавливать контроль над ним нам не нужно", - подчеркнул Волошин.

Ситуация в районе Гуляйполя

Как сообщал УНИАН, в начале февраля эксперты отмечали, что российские оккупанты пытаются окружить украинских защитников в районе Гуляйполя.

Так, военный аналитик, эксперт Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев рассказал, что враг, почувствовав определенную слабость на этом участке фронта, перебросил туда силы и средства и пытается масштабировать продвижение.

По его словам, оккупанты пытаются сформировать тиски оперативного окружения вокруг Гуляйполя и прилегающих к нему населенных пунктов. Он отметил, что если Генштаб ВСУ найдет дополнительные силы и средства, чтобы заблокировать фланговое продвижение на востоке Запорожской области, то "определенная стагнация может произойти".

Вас также могут заинтересовать новости: