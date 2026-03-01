В Китае сделали заявление относительно ударов Израиля и США по Ирану

В МИД страны подчеркнули, что Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Китай осудил нападение и убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как отметили в пресс-службе МИД страны, это является грубым нарушением суверенитета и безопасности Ирана, что "противоречит целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и основным нормам международных отношений".

"Китай решительно выступает против этого акта и осуждает его. Мы призываем немедленно прекратить военные операции, избежать дальнейшей эскалации напряженности и совместно поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке и во всем мире", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили, что министр иностранных дел Ван И провел телефонный разговор со своим коллегой Сергеем Лавровым.

По словам Ван И, по инициативе Китая и РФ Совет Безопасности ООН вчера созвал экстренное заседание по текущей ситуации в Иране.

"Китай последовательно выступает за соблюдение целей и принципов Устава ООН и выступает против применения силы в международных отношениях. Атаки, осуществленные США и Израилем против Ирана во время переговорного процесса между Ираном и США, являются неприемлемыми. Откровенное убийство лидера суверенного государства и подстрекательство к смене режима являются неприемлемыми. Эти действия нарушают международное право и основные нормы международных отношений. Конфликт распространился на весь Персидский залив, что может толкнуть Ближний Восток в опасную пропасть. Китай глубоко обеспокоен таким развитием событий", - цитирует МИД слова министра.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что военные операции должны быть немедленно прекращены. Также, по его словам, нужно приложить усилия, чтобы предотвратить распространение и переброску военных действий, не допустив ситуации, которая выйдет из-под контроля.

"Китай придает большое значение безопасности государств Персидского залива и поддерживает их позицию по проявлению сдержанности. Во-вторых, необходимо быстро вернуться к диалогу и переговорам. Все стороны должны приложить значительные усилия для содействия примирению и предотвращения войны, призывая стороны, участвующие в конфликте, как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам. В-третьих, необходимо объединиться в противодействии односторонним действиям. Осуществление военных ударов по суверенному государству без санкции Совета Безопасности ООН подрывает основы мира, установленные после Второй мировой войны", - добавили в МИД Китая.

В свою очередь Лавров подчеркнул, что военные удары США и Израиля по Ирану серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке.

"Россия разделяет позицию Китая и готова усилить координацию и коммуникацию с Китаем, чтобы через такие платформы, как Организация Объединенных Наций и Шанхайская организация сотрудничества, послать четкий сигнал с призывом к немедленному прекращению военных действий и возвращению к дипломатическому переговорному процессу", - подытожили в пресс-службе министерства.

Ситуация в Иране - последние новости

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Трамп пересек "очень опасную красную линию", убив Хаменеи. Он предупредил, что многие шиитские последователи по всему миру отреагируют на это убийство.

"Конечно, с религиозной точки зрения он был великим религиозным лидером, поэтому многие шиитские последователи в регионе и во всем мире отреагируют на это, и это очень очевидно, поскольку президент Трамп пересек очень опасную красную линию. У нас нет другого выбора, как ответить", - отметил Хатибзаде.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце подчеркнул, что из-за войны с Ираном Украина может испытать первые перебои с поставками ракет для ПВО. По его словам, потребности Украины всегда выше, чем количество, которое передается.

"Если мы говорим о потребности Украины, то точная информация о количестве передаваемых ракет, на какой срок их хватает, не предоставляется, она является закрытой. Но обычно, если говорить о рисках поставок, то мы можем ощутить первые перебои с поставками в ближайшие недели", - добавил эксперт.

