Какое животное станет главным на Земле, если люди исчезнут: ответ вас удивит

На Земле может воцариться неожиданный вид с мощным мозгом, невероятной адаптивностью и навыками выживания в условиях хаоса.

Биолог Тим Коулсон из Оксфордского университета годами изучал, как меняются экосистемы, когда исчезают высшие хищники. На основе этих наблюдений он предположил, какие виды в конечном итоге заняли бы место человека в экосистеме Земли, если бы люди исчезли. И его вывод действительно может удивить, пишет dailygalaxy.com.

Возможные кандидаты

Очевидными кандидатами, по его словам, являются человекообразные обезьяны. Но Коулсон не считает их вероятными преемниками. "Приматы сильно зависят от прочных социальных связей. Эти ограничения могут помешать им адаптироваться к миру, переживающему драматические экологические изменения", - говорит он.

Есть также вопрос численности. Популяции приматов невелики, географически ограничены и размножаются медленно. Это не те черты, которые характерны для вида, готового заполнить глобальный экологический вакуум.

Птицы, отмечает он, сами по себе умны. Вороны, грачи и попугаи могут решать сложные задачи и поддерживать долгосрочные связи в сообществе. Но им не хватает мелкой моторики, чтобы построить что-либо, напоминающее цивилизацию. Насекомые строят сложные сооружения, но такое поведение обусловлено генетикой, а не интеллектом.

Доминирующим видом станет осьминог

Коулсон сделал этот вывод основе их неврологии и поведения. "Их способность решать сложные задачи, общаться друг с другом вспышками цвета, манипулировать объектами и даже маскироваться с поразительной точностью предполагает, что при правильных условиях окружающей среды они могли бы эволюционировать в вид, способный строить цивилизации после вымирания человека", – сказал он.

Их нервная система не похожа ни на что другое в животном мире. У осьминогов децентрализованная нервная система: две трети их нейронов расположены в щупальцах, а не в центральном мозге. Коулсон описывает это как фактор, делающий "несколько видов осьминогов хорошо приспособленными к непредсказуемому миру".

Их ловкость уже задокументирована в научных исследованиях. В исследовании 2022 года, опубликованном в Nature Scientific Reports, было зафиксировано, как осьминоги используют инструменты, решают многоэтапные задачи и ориентируются в новых средах, что соответствует гибкому обучению на основе опыта. Они могут различать реальные и виртуальные объекты, открывать запечатанные банки, обращаться с инструментами, и успешно выживают в самых разных средах обитания, от глубоководных впадин до мелководья прибрежных районов.

Биологические препятствия

Не все исследователи разделяют оптимизм Коулсона относительно потенциала осьминогов. Биолог Кулум Браун из Университета Маккуори в Австралии отметил, что их эволюционные перспективы "сильно ограничены очень короткой продолжительностью жизни", так как большинство видов живут всего год, а некоторые – всего шесть месяцев, что резко ограничивает скорость распространения полезных мутаций в популяции.

Социальный аспект – ещё одно ограничение. Профессор философии науки Сиднейского университета Питер Годфри-Смит отметил, что родители-осьминоги практически полностью отсутствуют в жизни своих потомков. Для возникновения чего-либо, напоминающего культуру, осьминогам необходимо было бы развить межпоколенческие связи, позволяющие передавать знания. До сих пор сотни миллионов лет эволюции осьминогов не привели к появлению такой тенденции.

