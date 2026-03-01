Иран уже не сможет передать РФ баллистические ракеты для войны против Украины, - эксперт

Поражение соучастника агрессии против Украины и важного партнера России является важным для нас событием, подчеркнул Данилов.

После ударов Израиля и США по Ирану и ответа на них Тегеран не сможет передать своему союзнику, Москве, ракеты для войны против Украины. Об этом сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Radio NV.

"Я думаю, что в результате этой кампании мы можем со 100% уверенностью сказать, что Иран больше не передаст баллистические ракеты (РФ), потенциально даже, поскольку либо они будут уничтожены, либо они будут применены. А то, что останется, если оно останется, они будут беречь на самый черный день. Хотя, я думаю, он уже наступил", - отметил он.

Также эксперт оценил, насколько события на Ближнем Востоке важны для Украины. По его словам, на самом деле, это акт агрессии со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

"Это акт войны, эти удары. Мы, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы международное право вернулось, чтобы оно действовало. Потому что мы опираемся, как жертва агрессии, именно на международное право. А, с другой стороны, если мы считаем, что оно уже не может восстановиться, то через такой инструмент поражение соучастника агрессии против Украины и важного партнера России является, с прагматической точки зрения, важным для нас событием", - объяснил Данилов.

Ситуация в Иране - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. Аятолла Али Хосейни Хаменеи, который правил Ираном как верховный лидер почти четыре десятилетия, был убит. После этого в Иране пообещали "самый жестокий ответ" в истории.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Иран заявил, что сегодня (1 марта) нанесет "очень сильный удар", который будет сильнее, чем когда-либо прежде. По его словам, лучше бы они этого не делали.

