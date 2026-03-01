Иран нанес ракетные удары по военным базам Великобритании в одной из стран ЕС

300 британских военных находились вблизи целей в Бахрейне.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где находятся британские военные базы. Об этом пишет The Independent.

"Мы почти уверены, что они не были нацелены на наши базы", - отметил он.

Однако Хили подчеркнул, что "это показывает, насколько безразборной" является иранская ответная месть.

Видео дня

По его словам, 300 британских военных находились вблизи целей в Бахрейне.

"Некоторые из них были в нескольких сотнях метров от места ракетного удара", - сказал министр.

В The Independent отметили, что Хили выступил в утреннем эфире на следующий день после того, как премьер-министр Кир Стармер сообщил, что Великобритания отдала приказ "самолетам в небе" над Ближним Востоком о проведении оборонительных операций.

Он также повторил призывы премьер-министра прекратить ракетные удары, "отступить от своих все более неконтролируемых неизбирательных атак в регионе" и "отказаться от своих программ вооружения".

"Это произошло после того, как США и Израиль начали серию ракетных ударов по Ирану в рамках превентивных действий, направленных на уничтожение военной инфраструктуры и руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Хаменеи", - добавили в материале.

Кроме того, Хили, комментируя ликвидацию лидера Ирана, подчеркнул:

"Мало кто будет оплакивать смерть аятоллы".

Также он напомнил о 20 террористических покушениях на улицах Британии, организованных Ираном, смерти десятков тысяч своих граждан и поставках 50 тысяч дронов в РФ для атак на Украину.

"Не заблуждайтесь, это режим, который преследует другие страны и которому никогда нельзя позволить иметь ядерное оружие... Никто, кто видел, как Иран угрожает нам и поддерживает терроризм во всем мире, является источником нестабильности в регионе и разрабатывает программу создания ядерного оружия, не может сомневаться в характере этого режима и угрозе, которую он представляет", - заявил Хили.

Когда его спросили, являются ли действия США законными, он ответил:

"Это должны определить и объяснить США. Это не мое дело, как министра обороны Великобритании, я здесь, чтобы говорить от имени Великобритании. Я могу говорить о нашем очень активном участии в скоординированной обороне во всем регионе".

По его словам, "все, что делает Великобритания, соответствует международному праву".

Говоря о роли операции Великобритании, Хили сказал:

"Когда наши британские самолеты вылетают из Катара, они защищают от любых ракет или дронов, направленных на Катар. Когда они вылетают из Кипра, они делают то же самое для Кипра. Но, конечно, когда наши самолеты находятся в воздухе и видят ракеты или дроны, направленные на другие страны, они их сбивают. Поэтому, когда я говорю о роли Великобритании в укреплении региональной стабильности в рамках скоординированных региональных оборонных операций, я имею в виду именно это".

Война США с Ираном - последние новости

Ранее аналитик CNN предупредил, что Иран может ответить США масштабными террористическими атаками. Он отметил, что иранский режим пытался убить отдельных лиц в США, но всегда воздерживался от планирования более масштабных атак.

"Аналогия такова: самое опасное животное в режиме атаки - это раненое животное, а здесь мы имеем режим, который почти ничего не имеет терять", - подчеркнул аналитик.

В то же время заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов заявил, что Иран уже не сможет передать России баллистические ракеты для войны против Украины. Также он объяснил, насколько события на Ближнем Востоке важны для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: