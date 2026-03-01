Начальник Генштаба и министр обороны Ирана погибли в результате авиаудара, - СМИ

Всего погибли четверо чиновников.

В Иране в результате авиационного удара Израиля и Соединенных Штатов Америки погибли министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и начальник Генерального штаба армии Ирана Абдол Рахим Мусави. Об этом сообщило АР со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Отмечается, что они были убиты на встрече вместе с руководителем военизированного формирования Иранской революционной гвардии и советником по безопасности Али Шамхани, о смерти которого Иран ранее объявил в воскресенье утром.

Иран не уточнил, когда именно был нанесен удар, в результате которого погибли четверо мужчин.

Ликвидирован верховный лидер Ирана

Как сообщал УНИАН, иранские государственные СМИ подтвердили смерть верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США месяцами следило за Хаменеи, чтобы в результате выбрать идеальное место и время для его ликвидации.

Убийство верховного лидера Ирана и других высокопоставленных иранских чиновников произошло после тесного обмена разведывательной информацией между Соединенными Штатами и Израилем.

Хаменеи стал одним из самых долгоправящих лидеров в современной истории Ирана, а его первоначальная скромность позже сменилась нежеланием отказываться от власти и опорой на сторонников жесткой линии для ее удержания. В результате он умер в возрасте 86 лет после последних ударов США и Израиля. У Хаменеи остались жена, четверо сыновей-священнослужителей, две дочери и как минимум дюжина внуков.

Определяющей чертой его 37-летнего правления была внешняя политика Ирана, построенная на враждебности к США и Израилю, которая достигла такой интенсивности, что один политик-реформатор назвал ее "основой идентичности" режима.

