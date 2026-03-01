Трамп пересек 'очень опасную красную линию', убив Хаменеи, - иранский чиновник

По словам чиновника, США уже несколько раз "разочаровали" Иран.

Президент США Дональд Трамп пересек "очень опасную красную линию", убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью CNN.

По его словам, многие шиитские последователи по всему миру отреагируют на это убийство.

"Конечно, с религиозной точки зрения он был великим религиозным лидером, поэтому многие шиитские последователи в регионе и во всем мире отреагируют на это, и это очень очевидно, поскольку президент Трамп пересек очень опасную красную линию. У нас нет другого выбора, как ответить", - подчеркнул Хатибзаде.

Чиновник добавил, что Иран связался с арабскими государствами Персидского залива, чтобы закрыть американские базы, которые Тегеран считает угрозой.

"Мы сообщили им: либо закройте американские базы, которые постоянно угрожают Ирану и постоянно используются для нападений на Иран, либо у нас нет другого выбора, как только дать отпор. Иран не может добраться до американской территории, поэтому у нас нет другого выбора, как только атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США", - сказал он.

Когда у него спросили, является ли дипломатия все еще вариантом, он ответил, что США несколько раз "разочаровали" Иран и что "не было необходимости начинать эту агрессию".

"Если президент Трамп не хотел, чтобы Иран ответил ударом... президент Трамп не должен был начинать эту войну с самого начала. Это была война по выбору", - подчеркнул Хатибзаде.

Последствия войны США с Ираном

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что из-за войны с Ираном Украина может испытать первые перебои с поставками ракет для ПВО. По его словам, потребности Украины всегда выше, чем количество, которое передается.

"Если мы говорим о потребностях Украины, то точная информация о количестве передаваемых ракет, на какой срок их хватает, не предоставляется, она является закрытой. Но обычно, если говорить о рисках поставок, то мы можем ощутить первые перебои с поставками в ближайшие недели", - подчеркнул Долинце.

В то же время аналитик CNN по вопросам правоохранительной деятельности и разведки Джон Миллер подчеркнул, что Иран может ответить США масштабными террористическими атаками. Он отметил, что иранский режим пытался убить отдельных лиц в США, но всегда воздерживался от планирования более масштабных атак.

"Аналогия такова: самое опасное животное в режиме атаки - это раненое животное, а здесь мы имеем режим, который почти ничего не имеет терять", - сказал эксперт.

