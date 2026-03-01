Трамп пересек 'очень опасную красную линию', убив Хаменеи, - иранский чиновник

Президент США Дональд Трамп пересек "очень опасную красную линию", убив верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью CNN.
По его словам, многие шиитские последователи по всему миру отреагируют на это убийство.
"Конечно, с религиозной точки зрения он был великим религиозным лидером, поэтому многие шиитские последователи в регионе и во всем мире отреагируют на это, и это очень очевидно, поскольку президент Трамп пересек очень опасную красную линию. У нас нет другого выбора, как ответить", - подчеркнул Хатибзаде.
Чиновник добавил, что Иран связался с арабскими государствами Персидского залива, чтобы закрыть американские базы, которые Тегеран считает угрозой.
"Мы сообщили им: либо закройте американские базы, которые постоянно угрожают Ирану и постоянно используются для нападений на Иран, либо у нас нет другого выбора, как только дать отпор. Иран не может добраться до американской территории, поэтому у нас нет другого выбора, как только атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США", - сказал он.
Когда у него спросили, является ли дипломатия все еще вариантом, он ответил, что США несколько раз "разочаровали" Иран и что "не было необходимости начинать эту агрессию".
"Если президент Трамп не хотел, чтобы Иран ответил ударом... президент Трамп не должен был начинать эту войну с самого начала. Это была война по выбору", - подчеркнул Хатибзаде.
Последствия войны США с Ираном
Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце заявил, что из-за войны с Ираном Украина может испытать первые перебои с поставками ракет для ПВО. По его словам, потребности Украины всегда выше, чем количество, которое передается.
"Если мы говорим о потребностях Украины, то точная информация о количестве передаваемых ракет, на какой срок их хватает, не предоставляется, она является закрытой. Но обычно, если говорить о рисках поставок, то мы можем ощутить первые перебои с поставками в ближайшие недели", - подчеркнул Долинце.
В то же время аналитик CNN по вопросам правоохранительной деятельности и разведки Джон Миллер подчеркнул, что Иран может ответить США масштабными террористическими атаками. Он отметил, что иранский режим пытался убить отдельных лиц в США, но всегда воздерживался от планирования более масштабных атак.
"Аналогия такова: самое опасное животное в режиме атаки - это раненое животное, а здесь мы имеем режим, который почти ничего не имеет терять", - сказал эксперт.