Иран может ответить США масштабными террористическими атаками, - аналитик CNN

Иран может провести террористические атаки на территории США в ответ на убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом предупредил аналитик CNN по вопросам правоохранительной деятельности и разведки Джон Миллер, ссылаясь на предыдущие попытки Тегерана убить выдающихся деятелей США, включая президента Дональда Трампа.

По его словам, иранский режим пытался убить отдельных лиц в США, но всегда воздерживался от планирования более масштабных атак.

"Это был предел, который они не переходили", - добавил Миллер.

Он напомнил, что американские власти сорвали планы Тегерана убить критика Ирана Масиха Алинеджада, бывшего советника Трампа по вопросам безопасности Джона Болтона и самого президента США до его переизбрания.

"Чего мы не видели, и это может сыграть свою роль сейчас, - это покушения, направленные на места, где могут погибнуть много людей", - сказал Миллер.

Аналитик отметил, что "отчаянные времена требуют отчаянных мер".

"Аналогия такова: самое опасное животное в режиме атаки - это раненое животное, а здесь мы имеем режим, который почти ничего не имеет терять", - подчеркнул эксперт.

Ранее бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил 3 сценария будущего для Ирана. По его словам, несмотря на удары по промышленному сектору, ключевой задачей Вашингтона остается именно демонтаж правящего режима.

Также Кулеба подчеркнул, что уничтожение ядерных объектов Ирана дает лишь временный эффект, поскольку при сохранении действующей власти инфраструктура неизбежно будет восстановлена.

В то же время авиаэксперт Константин Криволап высказался об ударах по Ирану. Он сказал, что это не специальная военная операция, а серьезные попытки американцев и израильтян решить иранскую проблему.

"Судя по количеству ракет, которые были запущены с обеих сторон, это что-то фантастическое. Ну, понятно, что сейчас никто правду не говорит, все что-то преувеличивают или преуменьшают, но можно сказать, что несколько волн, которыми иранцы отвечали на эту атаку, то там цифры все равно близки к 150-200 ракетам", - добавил эксперт.

