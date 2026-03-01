Победа США может быть лишь иллюзией: Кулеба представил 3 сценария будущего для Ирана

По мнению дипломата, корень проблемы кроется не в ядерных объектах, а в устойчивости иранской вертикали власти.

Американцы могут заявить о том, что они убили одиозных лидеров режима аятолл в Иране, в итоге революция и восстание в стране не начнется и все успокаивается, заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвав это одним из трех наиболее вероятных сценариев развития событий на Ближнем Востоке.

"Восстание, революция в Иране не начинается. Иран заявляет, что он что-то там уничтожил, отомстил злым американцам и все успокаивается", – отметил Кулеба на своем YouTube-канале. По его мнению, текущий сценарий - попытка США создать иллюзию возмездия и ослабления Тегерана. Несмотря на удары по промышленному сектору, ключевой задачей Вашингтона остается именно демонтаж правящего режима.

Он подчеркивает: уничтожение ядерных объектов Ирана дает лишь временный эффект, так как при сохранении действующей власти инфраструктура неизбежно будет восстановлена. "Все стороны объявят о победе, но ситуация не изменится. Мы получим лишь передышку перед новой вспышкой конфликта через пару лет", – отметил Кулеба, проводя параллель с российско-украинской войной, где простое прекращение огня без устранения первопричин не означает конца войны.

Второй сценарий - революция и падение режима

Второй сценарий, по словам экс-министра, средний. В результате ударов в Иране начинается революция, свержение режима аятолл.

"Все счастливы, зализали раны. Так режим может успеть обстрелять какие-то цели в Израиле, в других странах. Но война закончилась. Справедливой победой", – отметил Кулеба. Это положительный сценарий, но он не станет наиболее вероятным, ведь на сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, чтобы был сменен режим.

Третий сценарий - затяжная великая война

Кулеба отметил, что в таком случае, режим, чувствуя себя прижатым к стене, "просто отпустит тормоза, нажмет на все кнопки, на которые только может нажать". Этот вариант развития событий потребует от США и Израиля "нажимать больше кнопок". В итоге такая война, по словам экс-министра, будет чрезвычайно кровопролитной для ее участников со всех сторон.

"В это время Иран будет прилагать все усилия, чтобы избежать втягивания в войну Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Потому что неизвестно на самом деле эти страны включатся в войну, или они сделают вид", – резюмировал Кулеба.

