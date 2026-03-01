Линия раскола: эксперт объяснил, откуда в обществе напряжение из-за мобилизации

Критика в основном касается не самой необходимости мобилизации, а отдельных случаев ее проведения.

Вопрос мобилизации раскалывает общество - есть мужчины, которые воюют, и есть те, кто не выходит из дома - по мнению эксперта, видимо, все же нужно менять подходы. О настроениях украинцев по поводу мобилизации и потенциальных линиях раскола в обществе в интервью "Радио Свобода" рассказал социолог, руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он отметил, что тема мобилизации имеет как минимум два измерения. По его словам, старшее поколение в основном поддерживает мобилизацию - более 50% считают ее достаточной или даже требующей усиления. Зато молодежь чаще оценивает ее негативно, считая чрезмерной или неправомерной по способу реализации.

Он подчеркнул, что критика в основном касается не самой необходимости мобилизации, а отдельных случаев ее проведения, в частности так называемой "бусификации".

В то же время, по его словам, большинство украинцев понимают: без мобилизации воевать будет некому. Поэтому вопрос заключается скорее в совершенствовании механизмов - возможно, через развитие рекрутинга. Однако, отметил социолог, на четвертом году войны менять подходы сложнее, ведь общественное отношение уже сформировано.

Антипович также объяснил, что старшее поколение менее критично, потому что в основном не подлежит мобилизации. Однако сама тема влияет на уровень доверия к институтам - в частности, фиксируется определенное снижение доверия к представителям ТСК и Нацполиции.

Социолог признал, что вопрос мобилизации частично раскалывает общество. Он привел пример различных жизненных ситуаций: есть мужчины, которые воюют, есть те, кто не выходит из дома; есть семьи погибших и семьи, где мужчины остаются в тылу. Такие контрасты создают сложные моральные и социальные напряжения, которые обществу придется постепенно преодолевать.

"... Есть жены, у которых муж погиб на войне, а есть жены, у которых муж сидит на кухне и не выходит даже за продуктами. Все это уже есть, и в определенной степени это разделяет украинское общество. Как одной женщине говорить с другой женщиной? У одной муж погиб, у другой - сидит дома. Это все тяжело. И эти вопросы ждут нас как общество. Пусть будет, это война. Мы в этом не виноваты. Мы и это будем как-то улаживать", - сказал специалист.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на внутренние противоречия, без резервов и кадров на фронте невозможно сопротивляться России.

Антипович обратил внимание, что традиционная линия раздела "Восток-Запад" утратила актуальность. Вместо этого формируется другое разделение - между прифронтовыми регионами и тылом.

По его словам, жители Харькова, Днепра, Херсона, Николаева или Одессы ощущают войну иначе, чем жители Львова или Полтавы. Чем ближе к линии фронта - тем сильнее ощущение опасности, особенно учитывая точность современных российских ударов.

В то же время языковой вопрос уже не является публичным фактором раскола. Украинский остается единственным государственным, а частное использование русского языка не имеет такого конфликтного значения, как раньше.

"Сейчас нет Востока-Запада в классическом понимании, но есть прифронтовая зона и все, что дальше. Русский язык остался, но он уже не является публичным фактором раскола. Украинский - единственный государственный, никаких изменений. Те, кто хочет говорить дома на русском, остаются, а другие критикуют, потому что четыре года война уже продолжается", - подчеркнул эксперт.

Отдельной линией раздела социолог назвал разницу между молодежью и старшим поколением в видении будущего. Старшие украинцы, по его словам, демонстрируют большую выдержку и уверенность в победе, тогда как молодежь чаще выражает пессимистические настроения по поводу войны, экономики и перспектив государства.

Также он упомянул отношение к украинским беженцам за рубежом. По его данным, на пике до трети украинцев относились к ним негативно, и сейчас этот показатель может быть еще выше. В то же время многие люди физически не имеют куда возвращаться из-за разрушенного жилья или оккупации территорий.

Несмотря на наличие различных линий напряжения, Антипович подчеркнул: ни одна из них не подрывает базового чувства государственности и территориальной целостности Украины.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что уже разработан комплексный план по решению проблем с самовольным оставлением частей военнослужащими и мобилизацией. По его словам, один из вариантов решения этих проблем - больше привлекать иностранцев в армию.

В свою очередь специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал о плане пополнения рядов ВСУ. Он считает, что Украине нужны пункты вербовки иностранцев по миру для пополнения рядов ВСУ и система работы с иностранцами.

