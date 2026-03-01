Как Трамп сейчас мог бы остановить две войны сразу: Чалый озвучил неожиданный сценарий

Впрочем, дипломат видит проблему в том, что ящик Пандоры уже открыт.

По мнению бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Валерия Чалого, США сейчас имеют возможность закончить сразу две войны - в Украине и Иране, и ключ к этому урегулированию заключается в договоренности между Вашингтоном и Пекином. Об этом он написал в Facebook.

"США уверяют КНР, что не будут продолжать дальше в Иране в обмен на давление Пекина на Кремль, чтобы там воспользовались возможностью остановиться по линии фронта в Украине", - обрисовал дипломат возможный сценарий.

По его словам, Кремль, который "выглядит очень слабым и бессильным на фоне атаки на его союзника – режим аятоллы, должен выбирать". И этот вариант, считает дипломат, – реальный шанс.

"ЕС это очевидно будет вынужден принять и поддержать и проведет переговоры с Израилем. ОАЭ, Бахрейн, Катар и другие страны региона, включая Саудовскую Аравию, уже не будут против. А некоторые даже очень обрадуются. Турции, Азербайджану, всей Средней Азии новая многомиллионная волна беженцев также не нужна", – написал Чалый.

После этого, пишет он, Украина могла бы получить перемирие.

"Вроде бы с геополитической точки зрения неплохо. И все сохраняют лицо. И мир возвращается. И Дональд Трамп сразу остановил две войны, которые могли выйти уже на уровень региональных... Вот только нет уверенности, что большие страны мыслят уже теперь такими категориями. Ящик Пандоры уже, к сожалению, открыт..." - добавил дипломат.

Что Трамп говорит о прекращении войн в Украине и Иране

Как сообщал недавно УНИАН, Трамп хочет завершения войны в Украине за месяц. По версии издания Axios, об этом он сказал 25 февраля во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. После того, как Зеленский выразил надежду, что боевые действия закончатся в этом году, Трамп якобы ответил, что они длятся уже слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы они закончились за месяц.

Перед этим он заявлял, что его страна упорно работает над завершением войны РФ против Украины. По его словам, в этой войне гибнут двадцать пять тысяч солдат ежемесячно. Также войну в Украине он назвал войной, которой бы никогда не произошло, если бы он был президентом.

Что касается спецоперации в Иране, то накануне глава Белого дома сообщил, что бомбардировки "будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели – мира на Ближнем Востоке и, в конечном итоге, во всем мире!".

