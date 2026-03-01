Иран назначил временного Верховного лидера после смерти Хаменеи

Временный совет будет руководить страной до избрания постоянного лидера.

Иран назначил аятоллу Алирезу Арафи временно исполняющим обязанности верховного лидера страны после ликвидации Али Хаменеи, пишет Times of Israel.

Аятолла Алиреза Арафи был назначен членом временного совета, ответственным за исполнение обязанностей Верховного лидера во время переходного периода.

"Совет по определению целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом временного руководящего совета", – говорится в сообщении пресс-секретаря совета Мохсена Дехнави на X.

Временный совет, в состав которого также войдут президент и глава судебной власти, будет руководить страной до тех пор, пока Ассамблея экспертов "как можно скорее не изберет постоянного лидера".

Ранее СМИ писали, что в переходный период Иран возглавят президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также один из членов Совета стражей конституции.

Алиреза Арафи - что о нем известно

Алиреза Арафи - иранский шиитский священнослужитель.

До Исламской революции он был проповедником и писателем. С 2009 по 2018 годАрафи возглавлял Институт "Алмосафа" - религиозный образовательный центр, занимающийся "распространением идеологии Исламской Республики". Арафи утверждает, что за 8 лет работы в Институте "Алмосафа" им удалось обратить в шиизм 50 миллионов человек.

Арафи решительно выступает против атеизма и христианства (особенно домашних церквей в Иране), которые он считает формами идолопоклонства.

Ликвидация Али Хаменеи

Иранские государственные СМИ подтвердили смерть Верховного лидера страны Али Хаменеи в воскресенье утром. Он правил Ираном на протяжении 37 лет.

Сообщается, что израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию Хаменеи, разрушив ее до основания.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз.

