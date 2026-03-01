'Впервые за многие месяцы': волонтер Чмут заявил о переломном моменте на фронте

Украина выиграла "битву за зиму", выстояв перед вызовами морозов и российских атак на инфраструктуру.

Россия проиграла "битву за зиму", Украина же ее выиграла, заявил глава фонда "Повернись живим", представитель Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок Тарас Чмут. По его словам, солнечный день постепенно становится длиннее и теплее. Украина продолжает борьбу за свободу и независимость.

"На фронте, впервые за многие месяцы, а может и годы, мы начали освобождать больше территорий, чем терять. Спасибо тем, кто держит фронт", - написал он в социальной сети Facebook.

Также Чмут поблагодарил силы противовоздушной обороны ВСУ, энергетиков, коммунальщиков, местную и центральную власть, а также каждому украинцу за стойкость.

Ситуация на фронте в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Силы обороны сорвали планы РФ. Сейчас оккупанты стремятся восстановить позиции на юге, однако инициативу продолжают удерживать украинские войска.

Кроме того, военный назвал главную цель Украины на юге. Россияне накопили силы и уже перебрасывают их в Запорожскую область. По его словам, из-за этого ВСУ и были вынуждены начать наступательную операцию.

