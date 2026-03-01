'Надежда есть, а веры россиянам нет': социолог об отношении украинцев к переговорам

По его мнению, если Зеленский сядет за стол переговоров с лидером РФ, это "никоим образом не изменит отношение к Путину или к России как к врагу".

Несмотря на тотальное недоверие к агрессору, большинство граждан Украины выступает за дипломатический путь завершения активной фазы войны. Сейчас около 60% украинцев считают, что с Россией нужно договариваться о прекращении военных действий. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал Алексей Антипович, основатель социологической группы "Рейтинг".

По его словам, общество внимательно следит за новостями о возможных раундах переговоров, поскольку главным запросом остается мир, а не только победа на поле боя.

"Украинцы хотят, чтобы проходили переговоры, и ожидают от них завершения боевых действий. Мы не говорим о победе, мы говорим о прекращении военных действий. Украинцы этого хотят", – объясняет Антипович.

Он добавил, что такое настроение обусловлено трезвым взглядом на ситуацию. Граждане осознают стагнацию на линии фронта. Несмотря на усталость от неопределенности, в обществе сформировалось четкое понимание необходимости диалога.

"Почти 60% украинцев поддерживают именно такой путь развития ситуации с войной, потому что победа военным путем... мы понимаем, что ни мы, ни Россия пока не побеждает на поле боя, и соответственно нужно договариваться", – аргументирует социолог.

"Надежда есть, а веры россиянам нет", – добавляет он. По его наблюдениям, несмотря на желание мира, украинцы не доверяют никаким обещаниям РФ.

Отношение к возможной встрече Путина и Зеленского

Комментируя возможность встречи президентов Украины и России, эксперт отметил, что хотя Владимир Путин является врагом для 100% населения, сам факт прямого контакта может быть воспринят положительно, если он приблизит конец обстрелов:

"Если состоится встреча Путина с Зеленским, украинцы, я думаю, только порадуются, что это может быть какой-то реальный шаг к установлению мира".

Взгляды украинцев на формат диалога с агрессором существенно различаются. По словам эксперта, около 20% опрошенных допускают возможность прямых переговоров с российской стороной ради достижения мирного соглашения. В то же время большинство граждан убеждено, что процесс должен происходить исключительно при участии международных посредников, в частности США и европейских партнеров.

Однако не стоит путать желание мира с капитуляцией. Даже если Зеленский сядет за стол переговоров президентом РФ, "это никоим образом не изменит отношение к Путину. Это никоим образом не изменит отношение к России как к врагу", – подчеркнул социолог.

"Украина и в дальнейшем будет бороться независимо от того, будут ли достигнуты результаты в результате переговоров или нет", – подытожил он.

Мирные переговоры - новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия во время переговоров выразила готовность принять гарантии безопасности для Украины, которые предлагают Соединенные Штаты. Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что агрессор будет вынужден согласиться на эти условия, поскольку другого выхода в этой ситуации нет. В то же время он подчеркнул определенный прогресс в переговорном процессе, хотя окончательное решение об активации гарантий еще не принято.

Добавим, что ранее, по данным иностранных СМИ, РФ была готова подписать мирное соглашение только при условии вывода украинских войск со всей территории Донецкой области. Кремль считает дальнейшие переговоры бессмысленными, если Киев не пойдет на эти территориальные уступки, поскольку другие технические вопросы уже фактически согласованы. В случае согласия Россия якобы готова вывести силы из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также не требовать новых территорий на юге. Москва также соглашается на мониторинг перемирия под руководством США, но категорически выступает против присутствия иностранных войск на украинской земле.

