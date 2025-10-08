Ранее инициатор войны Владимир Путин отверг все предложения прекратить огонь или отказаться от войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что дефицит топлива в Российской Федерации после успешных украинских атак уже достигает 20%. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Зеленский отметил, что Украина достигает действительно значительных вещей, и в частности украинские "дальнобойные санкции против России это демонстрируют".

"По нашим данным, дефицит топлива в России уже идет к показателю в 20% - это то, что касается бензина у них. Они уже используют и резервы дизеля, которые берегли на черный день", - сообщил Зеленский.

Видео дня

Глава государства напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину много раз предлагали закончить войну или хотя бы прекратить огонь. Зеленский подчеркнул:

"Он отверг все предложения - наши предложения, американские предложения. Именно поэтому вполне справедливо, что Россия должна чувствовать полную цену войны. Производители оружия это обеспечивают. Наши дальнобойные удары стали более точными".

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, в России усиливается топливный кризис в связи с успешными атаками украинских дронов. Один из крупнейших российских НПЗ - "Киришинефтеоргсинтез" остановил самую производительную установку перегонки нефти именно после атаки украинских беспилотников.

Недавно украинские дальнобойные дроны установили новый рекорд по расстоянию, которое пришлось преодолеть для поражения нефтеперерабатывающего завода в российской Тюмени. В частности, от линии фронта это расстояние составляет около 2 тыс километров.

