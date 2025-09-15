Трейдеры отмечают, что готовы заменить индийское топливо, однако стоимость поставки ресурса возрастет.

Украина с 1 октября ограничит импорт дизельного топлива из Индии, которое производится преимущественно из российской нефти, сообщает enkorr.

По данным издания, все партии индийского топлива будут проходить лабораторную проверку. Журналисты объясняют, что ограничения будут действовать по аналогии с теми, что были наложены на дизтопливо из Турции в сентябре 2023 года.

Тогда решением СНБО ряд турецких портов, которые принимали существенные объемы российского дизельного топлива, были внесены в перечень рискованных, а все партии, поступавшие из них, подлежали дополнительному изучению, в том числе лабораторному.

Видео дня

Издание напоминает, что в августе 2025 года в Украину было импортировано 119 тыс. тонн индийского дизеля, что составило 18% от всего объема импорта.

Трейдеры не видят проблем с замещением индийского топлива на украинском рынке, однако констатируют, что поставки альтернативы будут дороже.

"За счет продукта Hellenic Petroleum (греческой компании, которая управляет несколькими НПЗ и с 2022 года отказалась от российской нефти, – УНИАН) и Motor Oil (крупнейшей нефтегазовой компании Греции, – УНИАН) вполне можно заместить индийские объемы из Констанцы. Кроме того, STAR (крупнейший производитель дизтоплива в Турции, – УНИАН) сможет обеспечить дополнительные партии, поскольку высокий сезон потребления в Турции вскоре закончится", – считает Алексей Фесенко из трейдинговой компании Kemexon.

В то же время журналисты отмечают, что такая замена будет стоить рынку дополнительно несколько долларов, "поскольку спрос на танкерные перевозки возрастет".

Представитель другого трейдера заявил о готовности завезти дополнительные объемы топлива из Польши.

"Украинский рынок давно доказал, что способен быстро и гибко реагировать на любые вызовы, обеспечивая страну необходимыми ресурсами в кратчайшие сроки", – считает заместитель директора экспортного отдела трейдера UNIMOT Евгений Поспелов.

Индийский дизель из российской нефти

Как сообщал УНИАН, в начале сентября разразился скандал из-за поставок индийского дизельного топлива в войска. После резонанса она была приостановлена.

Поставка дизеля из Индии стала возможной из-за устаревшего требования Минобороны для военного дизеля по температуре вспышки в 62°C, которая значительно ограничивала круг поставщиков. Такое топливо производили только на отечественном Кременчугском НПЗ, на заводе Orlen в Польше в ограниченных количествах и в Индии.

После того, как мощности Кременчугского НПЗ были остановлены российскими ударами, потребности армии было сложно обеспечить без привлечения индийского дизтоплива.

Вас также могут заинтересовать новости: