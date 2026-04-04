В Евросоюзе предложили ввести новый налог из-за скачка цен на топливо

Германия, Италия, Испания, Португалия и Австрия призывают ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний, чтобы смягчить последствия роста цен на топливо для потребителей. Об этом пишет Euronews.

Отмечается, что министры экономики и финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии уже обратились с официальным письмом к еврокомиссару по вопросам климата Вопке Хукстре. Они предложили использовать избыточные прибыли энергетических гигантов для поддержки граждан и сдерживания инфляции.

В своем письме министры подчеркнули, что национальных усилий по акцизам недостаточно. Именно поэтому они настояли на создании общего инструмента на уровне Евросоюза.

В издании отметили, что призыв прозвучал на фоне того, что цена на нефть марки Brent достигла 100 долларов за баррель, поднявшись с 70 долларов, которые были до начала военных операций США и Израиля против Ирана. В связи с фактическим закрытием Ормузского пролива мировые нефтяные рынки сталкиваются с возросшим спросом и внезапным дефицитом предложения, что еще больше угрожает волатильностью цен.

Во Франции сотни автозаправочных станций остались без топлива

Ранее Bloomberg писало, что сотни автозаправочных станций во Франции остались без топлива. Водители массово бросились заправляться после введения ограничений на цены.

Министерство энергетики Франции сообщило, что 700 из 900 автозаправочных станций, на которых закончился как минимум один вид топлива, принадлежат компании TotalEnergies SA. Чиновники говорят, что это связано в первую очередь с логистическими проблемами, а не с внутренним дефицитом топлива.

