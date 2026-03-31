Цены на бензин в США бьют рекорды за последние три года

Аналитик Павел Молчанов ожидает снижения цен на топливо за океаном в ближайшие недели.

Средняя розничная цена на бензин в США впервые за более чем три года превысила 4 доллара за галлон (175,16 гривни за примерно 4 литра, или 43,8 грн/л) из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на данные сервиса GasBuddy.

Издание отмечает, что с начала войны на Ближнем Востоке средние розничные цены на бензин в США поднялись примерно на 1,06 доллара за галлон, или на 36%. Журналисты добавляют, что стремительный рост цен на топливо ударил по кошелькам американцев, которые и без того уже сталкивались с проблемой роста расходов.

Около 55% респондентов опроса Reuters/Ipsos заявили, что рост цен на бензин повлиял на их финансовое положение. Среди тех, кто ощутил влияние роста цен на топливо, 21% отметили, что это существенно ударило по их финансам.

Reuters дает понять, что скачок цен на топливо в США может стать политической проблемой для президента США Дональда Трампа и Республиканской партии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США.

Впрочем, аналитик компании Raymond James Павел Молчанов прогнозирует снижение цен на топливо в США в ближайшие недели. Он напоминает, что во время вторжения России в Украину в 2022 году стоимость топлива в США тоже выросла до 4 долларов за галлон.

"Мы предполагаем, что этот кризис будет короче. В 2022 году цена на бензин уже превышала 4 доллара в течение 23 недель. Сейчас мы ожидаем, что цены начнут снижаться в ближайшие несколько недель", – считает эксперт.

В то же время Reuters отмечает, что ценники на заправках могут вырасти еще больше, если цены на нефть продолжат стремительно расти.

Из-за боевых действий в Иране и существенного ограничения судоходства в Ормузском проливе цены на нефть продолжают расти. По состоянию на утро 31 марта стоимость нефти марки Brent выросла до 113,51 доллара за баррель, а американская нефть марки WTI торговалась вблизи 103 долларов за баррель.

Рост цен на нефть повлек за собой и стоимость топлива. В частности, цены на бензин в США в начале марта превысили отметку в 3 доллара за галлон.

Скачок цен на топливо не обошел стороной и Украину. Средняя цена на дизельное топливо на АЗС в течение 28-29 марта выросла на 56 копеек.

