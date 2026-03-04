Цены на АЗС летят в космос: стоимость топлива в Украине выросла еще больше

Из-за войны в Иране цены на "черное золото" выросли примерно на 10%.

Во вторник вечером и в среду утром цены на украинских АЗС продолжили расти. Причиной стала напряженность на международном рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает "НафтоРинок".

Сеть OKKO повысила стоимость всех видов бензина и дизеля на 2 грн/л. Обычный бензин теперь стоит более 70 грн/л, а высокооктановый Pulls 100 – более 80 грн/л. Автогаз подорожал на 1 грн/л.

Текущие цены выглядят так:

бензин А-95 – 70,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-95+ – 73,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-98/А-100 – 80,99 грн/л (+2 грн/л);

дизельное топливо – 70,99 грн/л (+2 грн/л);

премиальное дизельное топливо – 73,99 грн/л (+2 грн/л);

автогаз – 41,99 грн/л (+1 грн/л).

WOG, которая обычно выравнивает цены с OKKO, сегодня оставила их без изменений. В целом с 18 февраля, на фоне обострения геополитической ситуации, цены на бензин и дизель в OKKO выросли на 7 грн/л, а в WOG – на 5 грн/л.

Государственная Ukrnafta и сеть UPG в среду повысили цены на 2 грн/л. Сеть Parallel повысила цены на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, а БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.

В целом с середины февраля сети подняли цены так: Ukrnafta – 6 грн/л, UPG и Parallel – по 7 грн/л, KLO – 9 грн/л, БРСМ-Нафта – 5 грн/л.

Война в Иране и цены на энергоносители – последние новости

Ранее западные аналитики предупредили, что нефтяные рынки могут оказаться под давлением паники из-за опасений затяжного конфликта с Ираном. Среди главных рисков они называют возможный хаос в странах Персидского залива. Специалисты добавляют, что иранское руководство, чувствуя угрозу для режима, может попытаться втянуть соседние государства в кризис, чтобы заставить США вернуться за переговорный стол.

В последние дни цены на нефть действительно растут, но умеренно. По состоянию на утро вторника фьючерсы на Brent торговались по 79,44 доллара за баррель, прибавив 1,70 доллара (2,2%), а американская WTI – 72,40 доллара за баррель, что на 1,17 доллара (1,6%) больше по сравнению с предыдущим днем.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что ситуация далека от апокалиптических прогнозов. По его мнению, главная угроза сейчас – паника. Эксперт отмечает, что некоторые сети, которые обычно работают в среднем ценовом сегменте, стремятся не отставать от лидеров, опасаясь быстрого исчерпания запасов.

