Цены на АЗС летят в космос: стоимость топлива в Украине выросла еще больше

Во вторник вечером и в среду утром цены на украинских АЗС продолжили расти. Причиной стала напряженность на международном рынке из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает "НафтоРинок".
Сеть OKKO повысила стоимость всех видов бензина и дизеля на 2 грн/л. Обычный бензин теперь стоит более 70 грн/л, а высокооктановый Pulls 100 – более 80 грн/л. Автогаз подорожал на 1 грн/л.
Текущие цены выглядят так:
- бензин А-95 – 70,99 грн/л (+2 грн/л);
- бензин А-95+ – 73,99 грн/л (+2 грн/л);
- бензин А-98/А-100 – 80,99 грн/л (+2 грн/л);
- дизельное топливо – 70,99 грн/л (+2 грн/л);
- премиальное дизельное топливо – 73,99 грн/л (+2 грн/л);
- автогаз – 41,99 грн/л (+1 грн/л).
WOG, которая обычно выравнивает цены с OKKO, сегодня оставила их без изменений. В целом с 18 февраля, на фоне обострения геополитической ситуации, цены на бензин и дизель в OKKO выросли на 7 грн/л, а в WOG – на 5 грн/л.
Государственная Ukrnafta и сеть UPG в среду повысили цены на 2 грн/л. Сеть Parallel повысила цены на 3 грн/л, KLO – на 4 грн/л, а БРСМ-Нафта – на 2 грн/л.
В целом с середины февраля сети подняли цены так: Ukrnafta – 6 грн/л, UPG и Parallel – по 7 грн/л, KLO – 9 грн/л, БРСМ-Нафта – 5 грн/л.
Война в Иране и цены на энергоносители – последние новости
Ранее западные аналитики предупредили, что нефтяные рынки могут оказаться под давлением паники из-за опасений затяжного конфликта с Ираном. Среди главных рисков они называют возможный хаос в странах Персидского залива. Специалисты добавляют, что иранское руководство, чувствуя угрозу для режима, может попытаться втянуть соседние государства в кризис, чтобы заставить США вернуться за переговорный стол.
В последние дни цены на нефть действительно растут, но умеренно. По состоянию на утро вторника фьючерсы на Brent торговались по 79,44 доллара за баррель, прибавив 1,70 доллара (2,2%), а американская WTI – 72,40 доллара за баррель, что на 1,17 доллара (1,6%) больше по сравнению с предыдущим днем.
Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн отмечает, что ситуация далека от апокалиптических прогнозов. По его мнению, главная угроза сейчас – паника. Эксперт отмечает, что некоторые сети, которые обычно работают в среднем ценовом сегменте, стремятся не отставать от лидеров, опасаясь быстрого исчерпания запасов.