Следующий отопительный сезон рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных препятствий и подорожания европейского газа. При этом из-за повреждения газодобывающей инфраструктуры Украине придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее. Об этом заявил аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо.

Он обратил внимание на расхождение цен на газ в Украине и Европе, которое может создать дополнительные трудности для импорта.

"В таких условиях, несколько парадоксально выглядит та ситуация, когда цены на природный газ в Европе выше, чем в Украине. Конечно, нужно как-то постепенно либерализовать рынок, приводить цены к похожим значениям", - пояснил эксперт.

Видео дня

По его мнению, Украине следует пересмотреть механизм газового ВСО (далее - ПСО - "покладених спеціальних обов’язків"), чтобы создать благоприятные условия для импорта газа не только "Нафтогазом", но и частными компаниями.

"Поэтому и это позволит, если цены в Украине будут формироваться по принципу "импортный паритет плюс", или просто по импортному паритету, это позволит привлекать импорт не только "Нафтогазу", а также частным компаниям, для которых импорт будет коммерчески, экономически целесообразным", - отметил Свищо.

Он также высказал мнение, что от ПСО стоит постепенно отказываться для отдельных категорий потребителей, в частности генерации электроэнергии.

"Возможно также нужно отказываться от ПСО в отношении каких-то отдельных субъектов. Например, генерация электроэнергии или еще какие-то субъекты, которые могли бы покупать природный газ на рынке по рыночным условиям и стимулировать соответственно... Это все равно будет меньше нагрузки на ПСО", - подчеркнул эксперт.

Напомним, исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко также считает, что действующая система газового ПСО (может усложнить импорт больших объемов газа).