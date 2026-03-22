Часть Киева и области без света: в ДТЭК назвали причину

Энергетики делают всё возможное, чтобы свет как можно скорее появился в домах.

Часть столицы и Киевской области в воскресенье, 22 марта, остались без света из-за аварии на оборудовании.

"Сегодня снова произошла авария на одном из объектов, ранее существенно поврежденном обстрелами", – говорится в сообщении ДТЭК.

По словам энергетиков, временно отсутствует электроснабжение у части жителей Днепровского и Дарницкого районов столицы, а также в части домов Броварского района Киевской области.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия аварии", – заверили в ДТЭК.

Ситуация со светом в Украине

Как писал УНИАН, в субботу, 21 марта, в Киеве были перебои со светом и водой. В городской государственной администрации отметили, что причиной стала аварийная ситуация. В сети сообщали о критически низком напряжении на Левом берегу. Кое-где показатели снизились до двузначных значений.

В результате ударов России утром 21 марта весь Чернигов и большая часть области были полностью обесточены. Россияне повредили важный энергообъект в Нежинском районе. Без света остались 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Все объекты критической и социальной инфраструктуры переходили на работу от альтернативных источников питания.

По словам нардепа Сергея Нагорняка, Украина может не успеть отремонтировать энергооборудование до следующей зимы. Он отметил, что фонд Energy Community, через который европейцы финансируют поставки для Украины, работает по закрытой схеме: выбранные компании закупают оборудование только на европейских заводах. При этом производители в Европе просто не могут ускорить производство необходимых Украине запчастей.

