Все АЭС в Украине были вынужденно разгружены: эксперт ответил, есть ли угроза аварий

Эксперт отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме Украины достаточно сложная.

В результате массированного удара России по украинской энергетике в ночь на 7 февраля все атомные электростанции на подконтрольных Украине территориях снизили свою мощность. Эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский в комментарии "Телеграфу" рассказал, может ли это привести к серьезным авариям.

Он отметил, что сейчас ситуация в энергосистеме Украины достаточно сложная. Тем не менее, эксперт заверил, что ночная атака россияне не может привести к авариям на АЭС.

"Что касается ядерной безопасности, могу профессионально подтвердить, что в имеющихся проектах блоков она обеспечена на высоком уровне при любых сетевых условиях", - сказал журналистам Литвинский.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что в результате ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивавшим выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены.

Россия близка к перезапуску Запорожской АЭС

Ранее в Институте изучения войны (ISW) поделились, что Россия работает над подключением Запорожской атомной электростанции к своей энергосети и близка к ее перезапуску. По данным аналитиков, 3 февраля исполняющий обязанности главы Верхнедонского управления "Ростехнадзора" Андрей Тюрин посетил ЗАЭС, чтобы обсудить "ключевые вопросы эксплуатации и безопасности" станции.

Тюрин и чиновники Ростехнадзора отметили, что Ростехнадзор предоставит лицензию на эксплуатацию 2-го энергоблока ЗАЭС "в течение следующего месяца". Аналитики напомнили, что в июне 2025 года Ростехадзор уже выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС.

