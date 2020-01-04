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Сработала автоматическая защита: на Южно-Украинской АЭС остановлен энергоблок

08:34, 04 января 2020
Энергетика
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В работе находятся два энергоблока АЭС / скриншот

Читайте такжеГермания остановила одну из своих семи АЭС в рамках отказа от ядерной энергииОб этом сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Причины срабатывания защиты выясняются» – говорится в сообщении.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.

Ранее УНИАН сообщал, что данный энергоблок первым получил разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse.

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Теги: #АЭС#энергоблок