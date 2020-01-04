Сработала автоматическая защита: на Южно-Украинской АЭС остановлен энергоблок
08:34, 04 января 2020Энергетика
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Причины срабатывания защиты выясняются.
В работе находятся два энергоблока АЭС / скриншот
В субботу, 4 января, в 05:04 на Южно-Украинской АЭС от энергосети был отключен энергоблок №3 в связи со срабатыванием автоматической защиты.
Читайте такжеГермания остановила одну из своих семи АЭС в рамках отказа от ядерной энергииОб этом сообщила пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
«Причины срабатывания защиты выясняются» – говорится в сообщении.
В настоящее время в работе находятся два энергоблока Южно-Украинской АЭС.
Ранее УНИАН сообщал, что данный энергоблок первым получил разрешение на промышленную эксплуатацию ядерного топлива Westinghouse.
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