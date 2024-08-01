Ранее водители назвали главную причину, почему они не покупают электрические авто.

Несмотря на поддержку миллиардера Илона Маска, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он против того, чтобы у всех были электромобили. Об этом сообщает Reuters.

"Илон Маск поддержал меня, и он мой друг, ... но я против того, чтобы у всех были электромобили", - сказал Трамп в среду, выступая на конференции Национальной ассоциации чернокожих журналистов (NABJ) в Чикаго.

Издание отмечает, что еще несколько лет назад между экс-президентом и предпринимателем были достаточно напряженные отношения - они публично обменивались оскорблениями. Впрочем, сейчас между Трампом и Маском хорошие отношения.

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Напомним, в мае сообщалось, что Маск станет советником Трампа, если тот вернется в Белый дом.

Рынок электромобилей - основные тенденции

Ранее водители назвали "главную причину", почему они не покупают электромобили - проблема заключается в стоимости электрических авто.

При этом почти 30% респондентов заявили, что снижение стоимости покупки моделей может убедить их пересмотреть свою позицию и остановить свой выбор на электрическом автомобиле.

Отметим также, что китайские электромобили захватывают Европу. В течение июня китайские бренды зарегистрировали более 23 тысяч электрических авто по всему региону.

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