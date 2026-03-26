Кардинальные изменения: популярную доступную модель Volkswagen показали до премьеры (фото)

Стартовая цена нового Volkswagen ID.Polo составит примерно 25 000 евро.

В сети появились снимки нового поколения Volkswagen Polo. Компактный хэтчбек существенно обновится и превратится в полностью электрический автомобиль. Об этом сообщает CarExpert.

Электромобиль Volkswagen ID.Polo заметили во время закрытой презентации, а официальная премьера состоится через несколько месяцев.

На шпионских снимках видно, что новый Volkswagen Polo почти повторяет предсерийный концепт. Автомобиль стал более обтекаемым по сравнению с предшественником, получил косоугольные фары, а ручки задних дверей интегрированы в стойки. Вариант GTI отличается более агрессивным дизайном передней части.

Видео дня

В Volkswagen официально сообщили ряд характеристик ID.Polo. В частности, электромобиль создадут на платформе MEB+ и он окажется немного больше нынешнего хэтчбека. Салон Volkswagen ID.Polo ранее уже показывали официально. Среди особенностей интерьера – приплюснутый руль и многочисленные физические кнопки и переключатели.

Частично известны и характеристики Volkswagen ID.Polo. На старте продаж Volkswagen ID. Polo будет доступен с тремя электродвигателями мощностью около 116, 135 или 211 л.с. Самая мощная модификация ID. Polo GTI получит 226-сильный электродвигатель. Ориентировочная стартовая цена обновленного Volkswagen Polo составит около 25 000 евро.

Volkswagen – другие новости

Недавно Volkswagen представил новый кроссовер ID. Cross, однако модель была замаскирована яркой камуфляжной пленкой.

Дизайн модели выполнен в стиле Volkswagen Pure Positive. По габаритам автомобиль напоминает Volkswagen T-Cross. Он получил высокий капот и двухуровневые фары. Автомобиль будет представлен на европейском рынке осенью 2026 года.

Сообщалось также, что ранее компания Volkswagen решила прекратить производство автомобилей на своем предприятии в Дрездене. Закрытие производственной линии происходит на фоне слабых продаж в Китае и относительно низкого спроса в Европе.

