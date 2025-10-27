На какие авто в Украине чаще всего устанавливают ГБО: назван ТОП-10 моделей

Для установки ГБО в сентябре нередко выбирали машины с "атмосферными" двигателями старых конструкций.

Рынок ГБО в Украине показывает низкие, но стабильные темпы. Ежемесячно устанавливают 1000-1200 ГБО установок.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

"Ключевой фактор, поддерживающий этот спрос, - ценовое преимущество газа над бензином: с начала года, когда цена на сжиженную газовую смесь постепенно снижалась (с 37 грн/л до 34 грн/л), бензин, наоборот, дорожал (с 56 грн/л до 58,6 грн/л)", - отмечают в организации.

Существуют факторы, которые существенно сдерживают установку газобаллонного оборудования. Например, уменьшается парк машин, на которые целесообразно устанавливать газобаллонное оборудование (такие, которые оснащены "атмосферными" моторами без прямого впрыска и турбонагнетателей). Свою роль играют обязательная сертификация автомобиля после переоборудования, а также доступность электрических авто.

Десятку марок, на которые в сентябре устанавливали ГБО, возглавляет Toyota с показателем в 106 автомобилей. Далее следуют Jeep - 80 и Skoda - 75. Также в ТОП-10 попали Hyundai, Volkswagen, Nissan и Ford.

В основном для установки ГБО выбирали модели с "атмосферными" двигателями старых конструкций. Нередко газобаллонное оборудование получали внедорожники и семейные легковые авто из Северной Америки.

Речь идет, в частности, о Jeep Cherokee - 34 единицы и Dodge Journey - 22. В случае с такими авто установка ГБО - почти единственный способ компенсировать относительно высокий расход топлива.

Также газобаллонное оборудование активно устанавливают на бестселлеры отечественного рынка, такие как Skoda Octavia (37 единиц - самый большой показатель среди отдельных моделей) и Nissan Rogue (36), поскольку они отличаются ликвидностью и надежностью.

