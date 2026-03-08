Автоадвокат рассказал о рисках покупки автомобиля по доверенности.

В Украине покупка автомобиля по доверенности до сих пор остается довольно распространенной практикой. Такой способ часто используют для того, чтобы избежать переоформления транспортного средства и уплаты налогов. Однако подобная схема может скрывать серьезные риски.

Автоадвокат Михаил Алексеенко в комментарии УНИАН объяснил, в чем заключаются преимущества и опасности таких сделок и кто несет ответственность в случае проблем.

Можно ли ездить на чужой машине по доверенности в Украине

По словам адвоката, главное преимущество такой схемы заключается в отсутствии официальной перерегистрации автомобиля и уплаты налогов. В реестрах транспортное средство формально не меняет владельца, поэтому этот вариант часто используют перекупщики.

Алексеенко объяснил, что обычно перекупщик предлагает владельцу помощь в продаже автомобиля: обещает продать его по желаемой цене, а разницу оставляет себе или получает фиксированное вознаграждение. В такой ситуации владелец передает ключи и документы и оформляет доверенность с правом пользования, владения и продажи авто.

"Перекупщик является представителем владельца и продает автомобиль от его имени. Преимущество заключается в том, что вы можете получить деньги "здесь и сейчас", если перекупщик фактически выкупает авто по цене, которая вас устраивает, хотя обычно она ниже рыночной", – пояснил адвокат.

Он также отметил, что иногда люди покупают автомобиль по доверенности сознательно – например, когда не хотят оформлять имущество на себя из-за долгов, исполнительных производств или других проблем, которые могут проявиться только со временем. О том, какие риски при продаже машины по доверенности стоит учесть заранее – читайте ниже по тексту.

Как ездить на машине, если она оформлена на другого человека

Другой важный вопрос – нужна ли доверенность на авто в Украине для его использования. Согласно правилам дорожного движения для управления автомобилем достаточно иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства:

"То есть с доверенностью или без нее вы можете пользоваться любым транспортным средством на территории Украины".

При этом ответственность в случае аварии несет именно водитель, который управлял автомобилем. "В соответствии с Конституцией Украины юридическая ответственность является индивидуальной. Если автомобиль оформлен на одного человека, а за рулем был другой – ответственность за ДТП несет именно водитель", – подчеркнул Алексеенко.

Чем опасна покупка авто по генеральной доверенности

Как отмечает адвокат, если человек покупает автомобиль для себя, лучше избегать оформления через доверенность, так как при таких "сделках" транспортное средство часто не проходит полноценную проверку.

Алексеенко пояснил, что иногда автомобиль может находиться в розыске или иметь другие ограничения, которые затрудняют перерегистрацию. Такие проблемы часто появляются позже, когда новый пользователь решает продать машину официально:

"Может оказаться, что автомобиль разыскивается, например, из-за ДТП или других обстоятельств. В таком случае человеку придется отдельно решать этот вопрос с исполнительными службами".

Люди часто спрашивают, можно ли переоформить машину по генеральной доверенности без владельца в Украине, и хотя это обычно возможно, нужно учитывать ограничения, прописанные в ней.

"Часто доверенность оформляют без права передоверия – только на одно лицо, чтобы быстро продать автомобиль, например после серьезной аварии. Если же человек купил такую машину для себя, отремонтировал ее и пользовался годами, повторно продать ее по доверенности уже не получится. Тогда приходится продавать авто "по техпаспорту" значительно дешевле", – пояснил адвокат.

Также следует помнить, что лицо, которому выдана доверенность, не может переоформить автомобиль на себя, поскольку это считается конфликтом интересов – только на другого человека.

На какой срок выдается генеральная доверенность на автомобиль

Наконец, самое главное, на что следует обращать внимание – как долго можно ездить по доверенности. Обычно это указано в самих документах, но есть несколько исключений, при которых доверенность теряет силу – в случае отмены владельцем или его смерти:

"Если фактический владелец умирает, в тот же день заканчивается действие доверенности, ведь она действует только пока жив доверитель".

После этого автомобиль может войти в состав наследства, и наследники имеют право претендовать на него. В результате машину могут объявить в розыск или изъять, а человек, который фактически заплатил за нее деньги, рискует остаться без денег и без автомобиля.

Что лучше – договор купли-продажи или доверенность

По словам адвоката, большинство людей, которые хотят избежать рисков, все же оформляют автомобиль официально через сервисные центры МВД, где транспортное средство проверяют по базам розыска и арестов.

Но дело в том, что одна только проверка МВД не убережет от всех возможных проблем, поскольку они могут скрываться буквально под капотом автомобиля.

"Бывали случаи, когда установленный двигатель находился в международном розыске. Машину могли угнать за границей, разобрать на запчасти, а затем эти детали попадали в Украину", – рассказал адвокат.

В такой ситуации, по его словам, автомобиль могут изъять и отправить на штрафплощадку до выяснения обстоятельств.

Можно ли выехать из Украины на автомобиле по генеральной доверенности

В то же время, по словам юриста, выехать за границу на автомобиле, оформленном по доверенности, практически невозможно.

"В нашей (украинской – ред.) доверенности нет официального перевода: нужно делать перевод и апостиль. Но даже в таком случае этого недостаточно – обычно нужно оформлять отдельный техпаспорт на водителя или указывать его как совладельца", – отметил эксперт.

Поэтому вопрос заключается не в том, нужна ли доверенность на авто – для выезда за границу нужно гораздо больше – а в том, готовы ли вы потратить кучу времени на всю необходимую документацию и стоит ли оно того.

Таким образом, хотя покупка по доверенности часто выглядит как хорошая сделка в начале, со временем она может перерасти в серьезные юридические или технические сложности.

справка Михаил Алексеенко Автоадвокат Специализируется на правовых вопросах, связанных с автомобилями. Предоставляет консультации и помощь по ДТП, страхованию, возмещению убытков, уголовным делам. Представляет клиентов в суде и помогает получить компенсацию за материальные и моральные убытки, причиненные в результате аварий или других ситуаций, связанных с автомобилем.

