В конце концов все свелось к борьбе между двумя седанами немецкого производителя - C-Class и E-Class.

Группа автомобильных экспертов оценила модели Mercedes, которые сейчас продаются в Великобритании и определила лучшую из них. Об этом сообщает Express.

Выводы были сделаны после тщательного тест-драйва и осмотра каждой модели.

В результате Mercedes-Benz C-Class победил по сумме качеств.

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"Эта модель больше, чем когда-либо, сосредоточена на эффективности. Изящная аэродинамика способствует впечатляющей экономичности", - говорят специалисты.

Они также похвалили интерьер автомобиля.

"Салон в стиле S-класса - ещё один важный аргумент в пользу [Mercedes] C-Class - он впечатляет, технологии работают хорошо, а по ощущениям он почти такой же высококлассный", - добавляют они.

Отметим, что хотя C-Class занял первое место, его неоднократно критиковали за довольно высокую цену эксплуатации и относительно небольшой багажник.

Второе место среди машин Mercedes-Benz занял E-Class, тогда как на третьей позиции оказался электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA.

E-Class был описан как "один из лучших примеров того, на что способен Mercedes". По словам специалистов, он позволит чувствовать себя максимально комфортно во время дальних поездок. В то же время, модель EQA похвалили за "приличный запас хода".

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Напомним, недавно автомеханик назвал самые надежные подержанные автомобили. Специалист похвалил Ford Fiesta и Volvo V90, но главный приз достался японскому бренду Toyota.

А чуть ранее были названы десять самых надежных бюджетных автомобилей с пробегом. Среди них оказалась Scion xD (2012 года выпуска), Chevrolet Malibu (2012 года выпуска) и Chevrolet Volt (2011 года выпуска). Интересно, что единственным кроссовером в списке оказался Honda CR-V. Специалисты оценили надежность модели 2011 года выпуска в 90 баллов из 100.

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