Такой автомобиль выпускали с 1970 по 2006 года.

Один из самых популярных автомехаников Скотти Килмер поделился рекомендациями, которые помогут водителям приобрести доступную модель и она не будет стоить целого состояния, если выйдет из строя. Он советует купить Toyota Celica 1994 года выпуска, ведь ее будет легко починить, если она сломается, пишет Express.

"Сегодня я покажу вам некоторые старые автомобили, на которые стоит обратить внимание, а от некоторых лучше убежать. Возьмите мою старую [Toyota] Celica 1994 года выпуска. Это были отличные машины, и поскольку тогда все было более стандартизировано, вы все еще можете легко достать для них запчасти", - заверил Скотти Килмер.

Известно, что Toyota Celica выпускали с 1970 по 2006 годы. Этот автомобиль имеет вид изящного японского купе, которое известно своей надежностью и спортивным характером. Поэтому эксперт советует приобрести шестое поколение Celica, которое выпускалось с 1993 по 1999 год и было доступно с рядом двигателей и предлагалось в виде двухдверного нотчбека, более практичного хэтчбека и кабриолета.

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Такую машину сейчас можно приобрести примерно от 4 тысяч долларов, однако стоимость может расти, ведь она становится все более коллекционной.

В то же время Скотти рекомендует водителям, которые хотят приобрести старый подержанный автомобиль, тщательно выбирать модель, поскольку к определенным маркам легче достать запчасти.

"Та же история с этим старым Ford Pickup. У него крепкая рама, несколько бамперов, но стартер [двигатель] на днях вышел из строя, однако в "Автозоне" [магазин автозапчастей] был запасной на складе. Проблем с приобретением не было. Но старый Fiat, старый Chrysler, и особенно старый немецкий автомобиль, это не такая уж и умная идея - покупать действительно старую машину с большим пробегом", - предупредил Килмер.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее Скотти Килмер испытал полностью электрический пикап, а именно Tesla Cybertruck, который так долго ждали водители со всего мира. Однако, по мнению автомеханика, этот автомобиль является "самым нелепым", который он когда-либо видел.

В то же время автомобильный эксперт Расти Трасти назвал три лучших подержанных автомобиля для тех водителей, которые любят большую скорость. В частности речь идет о купе-версии BMW 1-Series.

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