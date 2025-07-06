Самые надежные автомобили: названы 5 американских марок с отличной репутацией

По словам экспертов, у этих автомобилей редко возникают поломки.

В США выпускают большое количество различных автомобилей. Тем не менее далеко не все водители знают, модели от каких американских автопроизводителей редко выходят из строя.

В GOBankingRates назвали 5 американских брендов, которые выпускают самые надежные автомобили. По словам экспертов, автомобили от этих производителей редко сталкиваются с поломками.

Какие американские бренды выпускают самые надежные автомобили

Buick

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В издании напомнили, что по данным исследования J.D. Power, автомобили Buick заняли первое место среди американских брендов по надежности. Также модели от этого производителя выделяются низкой стоимостью обслуживания.

Эксперт по автомобильной промышленности из AutoInsurance.org Мелани Муссон заявила в разговоре с журналистами, что Buick стал одним из самых надежных брендов в США. По ее словам, эти автомобили легко обслуживать, а запчасти стоят недорого.

Cadillac

В издании поделились, что Cadillac также выпускает надежные автомобили. Отмечается, что модели от этого бренда выделяются высоким уровнем комфорта и богатым оснащением.

Chevrolet

Бренд Chevrolet разделил второе место в рейтинге надежности J.D. Power. Тем не менее это более доступный бренд.

"Chevrolet производит широкий спектр автомобилей, внедорожников и пикапов. Некоторые из них более надежны, чем другие, но в целом автомобили Chevrolet превосходят средний уровень надежности", - заявила Мелани Муссон.

GMC

Бренд GMC также вошел в рейтинг лучших американских автопроизводителей по надежности. Отдельно в издании упомянули модели Sierra и Yukon.

Помимо этого автомобили GMC довольно недорогие в обслуживании. Тем не менее они способны справиться с многими задачами.

Ford

Автомобили Ford также оказались надежными. Стоимость обслуживания моделей от этого производителя может быть выше некоторых конкурентов, но они довольно редко выходят из строя.

По словам директор по маркетингу в EpicVIN Алекса Блэка, Ford - это отличный выбор для тех, кто ищет практичный и недорогой автомобиль. Особенно эксперт похвалил пикапы бренда, включая F-150.

5 очень надежных автомобилей с пробегом

Ранее эксперты назвали 5 автомобилей, которые можно покупать с пробегом 320 000 километров или даже больше. По их словам, эти модели очень редко выходят из строя.

В частности, в рейтинг вошли Chevrolet Silverado и Honda Accord. Эксперты заявили, что эти модели очень надежные.

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