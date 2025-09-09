Основное количество реализованных в августе электромобилей - это легковушки.

В августе отечественный автопарк пополнили более 7,9 тысячи автотранспортных средств, использующих аккумуляторные источники питания (BEV). Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Если сравнивать с июлем прошлого года, спрос на "электрику" увеличился на 13%. Основное количество реализованных в августе электромобилей - это легковушки. Их количество составило 7770 единиц. В основном это были подержанные автомобили.

Среди новых электромобилей наибольшим спросом пользовался китайский BYD Song Plus EV, тогда как ТОП импортируемых электромобилей с пробегом довольно предсказуемо возглавила Tesla Model Y.

Самые популярные новые электромобили августа:

BYD Song Plus EV - 358 единиц;

Volkswagen ID.UNYX - 206;

Honda eNS1 - 202;

BYD Sea Lion 07- 154;

Audi Q4 e-tron - 109.

Самые популярные импортированные электромобили с пробегом:

Tesla Model Y - 827 единиц;

Tesla Model 3 - 651;

Nissan LEAF - 562;

KIA Niro EV - 367;

Renault ZOE - 263.

Рынок электромобилей - что говорят специалисты

Выбрать надежную модель среди большого количества представленных на рынке электромобилей иногда бывает трудно. На помощь пришли специалисты Top Speed, которые недавно обнародовали десять очень надежных электрокаров с пробегом. На первое место они поставили автомобиль Hyundai Kona Electric. Специалисты особо отметили качество сборки, которое, по их словам, находится на высоком уровне.

Также недавно были названы десять электромобилей, которые не боятся дальних поездок. В список электрокаров с наибольшим запасом хода попали, в частности, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS и DS No8.

