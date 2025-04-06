Также эксперты назвали три модели Skoda, от которых стоит держаться подальше.

Автомобили чешского бренда Skoda остаются очень популярными в Украине. Более того, кроссовер Kodiaq даже завоевал титул "Автомобиль года 2025" в нашей стране. Эти авто выделяются невысокой стоимостью по сравнению с конкурентами и практичностью.

В What Car? выяснили, какие автомобили Skoda в возрасте до пяти лет являются самыми надежными. Также они определили модели, которые ломаются чаще других.

ТОП-10 самых надежных моделей Skoda:

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Skoda Octavia с бензиновым двигателем (с 2013 по 2020 год) Skoda Karoq с бензиновым двигателем (с 2017 года - настоящее время) Skoda Kodiaq с дизельным двигателем (с 2017-2024 год) Skoda Enyaq (с 2021 года - настоящее время) Skoda Superb с дизельным двигателем (с 2014 по 2024 год) Skoda Kamiq (с 2019 года - настоящее время) Skoda Kodiaq с бензиновым двигателем (с 2017 по 2024 год) Skoda Scala (с 2019 года - настоящее время) Skoda Fabia (с 2015 по 2021 год)

Skoda Octavia третьего поколения с бензиновыми двигателями оказалась самой надежной моделью чешского бренда. Этому автомобилю присудили рейтинг надежности 99,3%, что является отличным результатом.

По словам экспертов, только 6% владельцев Skoda Octavia сообщили им о поломках, которые возникали у их автомобилей за последние два года. Все проблемы были несущественными.

ТОП-3 самых ненадежных моделей Skoda:

Skoda Octavia (с 2020 года - настоящее время) Skoda Superb с бензиновым двигателем (с 2015 по 2024 год) Skoda Karoq с дизельным двигателем (с 2017 года - настоящее время)

Skoda Octavia четвертого поколения оказалась не таким надежным автомобилем, как предшественник. Рейтинг надежности модели составил 80,3%.

В издании поделились, что чаще всего у Skoda Octavia четвертого поколения возникают проблемы с электрическими компонентами. В частности, 29% поломок были связаны с информационно-развлекательной системой авто.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 13 очень надежных кроссоверов, которые способны прослужить до выхода на пенсию. Большую часть списка составили модели из Японии.

Кроме того, были названы 6 марок автомобилей, которые выпускают очень надежные и качественные модели. По словам экспертов, эти бренды уделяют должное внимание качеству сборки своих автомобилей.

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