Справятся с любой задачей: названы 10 лучших недорогих универсалов с пробегом

Водители ценят универсалы за высокий уровень практичности и возможность перевозить крупногабаритные вещи внутри. Тем не менее выбрать оптимальную модель не так и просто.
В What Car? назвали 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Эксперты отметили, что все эти модели способны справиться практически с любой задачей.
ТОП-10 лучших недорогих универсалов с пробегом:
- Skoda Octavia Combi
- Volkswagen Golf Variant
- Seat Leon ST
- Volkswagen Passat Variant
- Ford Focus Estate
- Vauxhall Astra Sports Tourer
- Skoda Fabia Combi
- Mazda 6 Tourer
- Renault Megane Sport Tourer
- Kia Ceed Sportswagon
Skoda Octavia Combi третьего поколения признали лучшим недорогим универсалом с пробегом. По словам экспертов, эта модель превосходит своих конкурентов.
Самой сильной стороной Skoda Octavia Combi назвали очень вместительный багажник объемом 610 литров. С опущенными задними сиденьями багажное пространство можно увеличить до 1740 литров.
Также эксперты похвалили Skoda Octavia Combi за богатое оснащение и неплохие показатели надежности. Слабыми сторонами модели назвали не самое лучшее качество сборки и присутствие дешевых материалов в отделке интерьера.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее эксперты назвали 8 лучших хэтчбеков 2025 года. Лидером рейтинга стала спортивная модель японского бренда Honda.
Кроме того, были названы 6 автомобилей, которые редко нуждаются в ремонте. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.