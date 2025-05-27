Справятся с любой задачей: названы 10 лучших недорогих универсалов с пробегом

Водители ценят универсалы за высокий уровень практичности и возможность перевозить крупногабаритные вещи внутри. Тем не менее выбрать оптимальную модель не так и просто.

В What Car? назвали 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Эксперты отметили, что все эти модели способны справиться практически с любой задачей.

ТОП-10 лучших недорогих универсалов с пробегом:

Видео дня
  1. Skoda Octavia Combi
  2. Volkswagen Golf Variant
  3. Seat Leon ST
  4. Volkswagen Passat Variant
  5. Ford Focus Estate
  6. Vauxhall Astra Sports Tourer
  7. Skoda Fabia Combi
  8. Mazda 6 Tourer
  9. Renault Megane Sport Tourer
  10. Kia Ceed Sportswagon

Skoda Octavia Combi третьего поколения признали лучшим недорогим универсалом с пробегом. По словам экспертов, эта модель превосходит своих конкурентов.

Самой сильной стороной Skoda Octavia Combi назвали очень вместительный багажник объемом 610 литров. С опущенными задними сиденьями багажное пространство можно увеличить до 1740 литров.

Также эксперты похвалили Skoda Octavia Combi за богатое оснащение и неплохие показатели надежности. Слабыми сторонами модели назвали не самое лучшее качество сборки и присутствие дешевых материалов в отделке интерьера.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 8 лучших хэтчбеков 2025 года. Лидером рейтинга стала спортивная модель японского бренда Honda.

Кроме того, были названы 6 автомобилей, которые редко нуждаются в ремонте. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Вас также могут заинтересовать новости: