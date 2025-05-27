Справятся с любой задачей: названы 10 лучших недорогих универсалов с пробегом

Лидера этого рейтинга похвалили за очень вместительный багажник и богатое оснащение.

Водители ценят универсалы за высокий уровень практичности и возможность перевозить крупногабаритные вещи внутри. Тем не менее выбрать оптимальную модель не так и просто.

В What Car? назвали 10 лучших недорогих универсалов с пробегом. Эксперты отметили, что все эти модели способны справиться практически с любой задачей.

ТОП-10 лучших недорогих универсалов с пробегом:

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Skoda Octavia Combi третьего поколения признали лучшим недорогим универсалом с пробегом. По словам экспертов, эта модель превосходит своих конкурентов.

Самой сильной стороной Skoda Octavia Combi назвали очень вместительный багажник объемом 610 литров. С опущенными задними сиденьями багажное пространство можно увеличить до 1740 литров.

Также эксперты похвалили Skoda Octavia Combi за богатое оснащение и неплохие показатели надежности. Слабыми сторонами модели назвали не самое лучшее качество сборки и присутствие дешевых материалов в отделке интерьера.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 8 лучших хэтчбеков 2025 года. Лидером рейтинга стала спортивная модель японского бренда Honda.

Кроме того, были названы 6 автомобилей, которые редко нуждаются в ремонте. Эксперты заявили, что эти модели способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

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