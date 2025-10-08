Первое место заняла модель, которую рекомендуют купить только 34% владельцев.

Некоторые автомобили могут оказаться полным разочарованием для своих владельцев. На это есть много различных причин, включая низкую надежность и плохое качество сборки.

В Consumer Reports определили автомобили, которыми больше всего недовольны их владельцы. В рейтинг вошли обычные легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники.

ТОП-11 автомобилей, которыми больше всего недовольны владельцы:

Видео дня

Jeep Grand Cherokee PHEV Jeep Compass Volkswagen Taos Mazda CX-90 PHEV Nissan Sentra Toyota Corolla Cross Mercedes-Benz C-Class Infiniti QX60 Audi Q8 E-Tron Nissan Altima Audi Q4 E-Tron

Самый низкий рейтинг удовлетворенности оказался у гибридного внедорожника Jeep Grand Cherokee PHEV. Только 34% владельцев модели заявили, что рекомендуют купить этот автомобиль.

Главной проблемой Jeep Grand Cherokee PHEV эксперты назвали довольно высокий расход топлива для своего класса. Более того, гибридная версия внедорожника значительно дороже модели исключительно с ДВС.

Какие семейные автомобили не стоит покупать

Ранее в GOBankingRates назвали пять очень ненадежных дорогих семейных автомобилей. Эксперты заявили, что у этих моделей очень много проблем.

В частности, в издании выделили Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade. Это очень комфортные модели, но они довольно часто выходят из строя.

Вас также могут заинтересовать новости: