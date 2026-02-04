Назван самый популярный в Украине бензиновый автомобиль

Бензиновые автомобили снова возглавили рейтинг продаж.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания охватили около 58% украинского рынка новых легковых автомобилей. Такие данные приводят специалисты "УкрАвтопрома".

Это несколько ниже, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 60%.

Бензиновые автомобили снова возглавили рейтинг: в январе на них пришлось 34% продаж. В прошлом году их доля составляла 39%. Доля гибридных автомобилей немного снизилась - с почти 25% до 23,5%.

Продажи дизельных автомобилей охватили 23,5% рынка, что превышает 21% в январе 2025 года. Доля электрокаров выросла с 15% до около 19%, а доля новых автомобилей с ГБО осталась меньше 1%, как и в прошлом году.

Среди новых бензиновых авто наибольшим спросом в Украине пользуется компактный кроссовер Hyundai Tucson.

В других сегментах лидерские позиции также заняли кроссоверы. Эти автомобили ценятся за практичность и универсальность, ведь они сочетают комфорт обычного легковушки с преимуществами внедорожника.

Самые популярные модели в Украине:

среди бензиновых автомобилей – Hyundai Tucson;

среди гибридов – Toyota RAV4;

среди дизельных – Renault Duster;

среди электрокаров – BYD Leopard 3;

среди автомобилей с ГБО – Hyundai Tucson.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце десять самых популярных моделей составили 37% продаж новых легковых автомобилей в Украине. Лидером продаж стал компактный кроссовер Renault Duster, который традиционно пользуется очень высоким спросом в нашей стране.

Также сообщалось, что в прошлом году украинцы приобрели почти 97 тысяч подержанных легковых автомобилей возрастом до пяти лет, ввезенных из-за рубежа.

Наибольшую долю в этом сегменте заняли электрокары – на них пришлось 60% продаж. В тройку самых популярных моделей вошли Tesla Model Y, Tesla Model 3 и KIA Niro.

