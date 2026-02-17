В 'ПриватБанке' подорожала валюта: курс доллара и евро на вторник

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 17 февраля, подорожал на 10 копеек и составляет 43,39 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,79 гривни, а евро - по курсу 50,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник вырос на 19 копеек и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным и составляет 51,55 гривни.

Национальный банк Украины установил на 17 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила свои позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,16 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 3 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,45 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня также вырос на 15 копеек и составляет 51,65 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,90 гривни за евро.

