Китай пообещал Украине новую гуманитарную энергетическую помощь.

Китай предложил Украине новую гуманитарную энергетическую помощь для преодоления последствий ударов РФ, но одновременно с этим тайно финансирует российскую военную машину, направленную на разрушение украинской энергетики. Как пишет Fox News, посол США в НАТО Мэтью Уитакер обвинил Пекин в том, что хотя он имеет возможность остановить вторжение России, но решил этого не делать.

"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и завтра же положить конец этой войне, прекратив продажу его технологий двойного назначения… Китай мог бы прекратить закупку российской нефти и газа. Знаете, эта война полностью поддерживается Китаем", – заявил Уитакер.

Замечания Уитакера прозвучали после встречи министра иностранных дел Китая Ван И с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой на полях конференции, где китайская сторона пообещала оказать Украине гуманитарную энергетическую помощь, чтобы помочь ей справиться с продолжающимися российскими ударами по ее энергетической инфраструктуре. Китай публично не раскрыл размер и масштабы пакета помощи.

Важнейший союзник России

Пекин неоднократно заявлял, что стремится к "конструктивной" роли в прекращении кризиса и утверждает, что не является стороной конфликта. Китайские чиновники отрицают предоставление Москве летальной военной помощи и утверждают, что поддерживают диалог и политическое урегулирование.

Однако чиновники США все чаще представляют Китай как важнейшего внешнего пособника России. Россия сильно зависит от Китая в отношении критически важных деталей и компонентов, используемых в беспилотниках и другом военном оборудовании, даже несмотря на то, что Пекин публично дистанцируется от прямых поставок оружия.

Также Москва все больше полагается на китайские технологии, промышленные товары и финансовые каналы по мере ужесточения западных санкций. В частности, Китай вновь стал крупнейшим покупателем российской нефти. Эти закупки обеспечивают Москве критически важный источник дохода, поскольку западные правительства пытаются ограничить финансирование Россией военных действий посредством санкций и ценовых ограничений, пишет Fox News.

"Пекин предлагает помощь в восстановлении украинской энергосистемы, одновременно оставаясь крупным покупателем нефти, которая финансирует российскую военную машину, которая, по словам западных чиновников, её разрушает".

Издание отмечает, что, поддерживая дипломатические каналы с Украиной и предлагая гуманитарную помощь, Пекин сохраняет свои позиции в потенциальных дискуссиях о послевоенном восстановлении.

"Для европейских правительств, рассматривающих дополнительные меры против китайских компаний, обвиняемых в поставках товаров двойного назначения в Россию, гуманитарная деятельность Пекина осложняет дипломатическую картину", - указывает издание.

Китай и война в Украине

Западные чиновники отмечают, что Китай усилил свою поддержку войны РФ в Украине в 2025 году и, скорее всего, еще больше углубит сотрудничество с оккупантами в этом году.

По словам чиновников, президент Си Цзиньпин стал более решительным и уверенным в своей поддержке российского диктатора Владимира Путина, поэтому попытки европейцев убедить своих китайских коллег помочь закончить войну стали более сложными в течение последнего года.

