Отмечается, что ситуация вскоре может измениться.

Первоначальная стоимость новых и подержанных моделей – главная причина, удерживающая автомобилистов от перехода на электромобили. Они обеспокоены стоимостью электрокаров.

Издание Express обнародовало результаты опроса, согласно которому 27,2 % респондентов заявили, что снижение стоимости покупки моделей может убедить их рассмотреть возможность покупки такого авто.

Новые электрические модели все еще находятся вне ценового диапазона многих людей, их средняя стоимость составляет около 50 000 фунтов стерлингов, а это 2,64 миллиона гривень.

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Самые дешевые электромобили по-прежнему стоят около 20 000 фунтов стерлингов (чуть больше 1 миллиона гривень), но новый импорт из Китая может вскоре снизить цены.

Некоторые подержанные электромобили сейчас можно приобрести по цене менее 10 000 фунтов стерлингов, а это около 527 тысяч гривень, но это все равно не по карману большинству покупателей.

Недавний опрос, проведенный организацией The Electric Car Scheme, показал, что стоимость является самым большим препятствием для 2/3 автолюбителей. Однако основатель компании Том Гроот утверждает, что в скором времени стоимость может снизиться, и продажи электромобилей в результате этого только выиграют.

"Все может кардинально измениться. По мере появления более дешевых китайских EV и развития рынка подержанных EV, мы можем увидеть EV по цене менее 200 фунтов стерлингов в месяц, что является гораздо более доступной ценой", - заявил эксперт.

Однако ошеломляющие 19,5% респондентов не знают, что заставит их перейти на электромобили, а многие предположили, что никогда не сделают этого. Остальные опрошенные назвали ряд других причин.

Ранее УНИАН писал, что китайские электромобили захватывают Европу.

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