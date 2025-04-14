Среди серых машин наибольшей популярностью пользовался компактный кроссовер Toyota RAV4.

Машины серого цвета пользуются наибольшим спросом у украинцев в этом году. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Из реализованных в первом квартале 2025-го новых легковушек треть имела серый цвет. Вторым по популярности оказался белый (29% новых авто). Машины черного цвета выбрали 17% автомобилистов.

На легковушки синего цвета пришлось 7%, а замкнул пятерку самых популярных цветов зеленый (6% новых авто).

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Также специалисты назвали самые популярные модели в разных цветовых сегментах.

среди серых - Toyota RAV4;

среди белых - Renault Duster;

среди черных - Toyota Land Cruiser Prado;

среди синих - Škoda Octavia;

среди зеленых - Renault Duster.

Покупка автомобиля - советы специалистов

Ранее специалисты призвали потенциальных автовладельцев тщательно выбирать цвет авто, ведь он будет влиять на стоимость автомобиля при перепродаже. Эксперты советуют покупать автомобили белого, черного, серебристого, синего или красного цветов, называя их "вечными".

Также стоит напомнить, что недавно специалист назвал четыре популярные модели, которые лучше не покупать. По словам директора по продажам и маркетингу с CFR Classic, автолюбителям надо быть осторожными при покупке Jeep Grand Cherokee, Nissan Juke, Chrysler Sebring и Smart ForTwo. Среди главных проблем этих машин - ненадежные двигатели.

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